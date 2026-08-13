La Generalitat destina 250.000 euros a ayuda humanitaria "urgente" en Colombia para atender necesidades básicas

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La Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia ha destinado 250.000 euros a ayuda humanitaria "urgente" en Colombia para atender las necesidades básicas de la población tras el terremoto del pasado lunes 10 de agosto, según ha anunciado la titular del departamento, Elena Albalat, tras presidir la reunión del Comité Permanente de Acción Humanitaria de la Comunitat Valenciana (CAHE).

Albalat ha explicado que esta respuesta extraordinaria se dedicará a bienes y alimentación básica, agua, material sanitario, atención a la infancia, apoyo psicosocial y recuperación de los medios de vida tras el terremoto.

La consellera ya mantuvo este miércoles una primera reunión con las asociaciones colombianas en la Comunitat Valenciana para conocer de primera mano qué es lo que había pasado en el terreno y, "a partir de ahí, actuar después del llamamiento internacional del presidente de Colombia", ha informado.

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Durante el encuentro del CAHE, el órgano donde se coordina la respuesta del Consell y de otras administraciones y entidades ante las graves consecuencias provocadas por el seísmo, Albalat ha manifestado que la Generalitat está evaluando junto a las autoridades locales las necesidades generadas por la catástrofe y "permanece atenta a las solicitudes concretas que trasladan las autoridades y los organismos responsables de la coordinación humanitaria".

En ese sentido, Albalat ha anunciado también que los 18 proyectos de cooperación al desarrollo que las organizaciones valencianas tienen en marcha en Colombia, siete de ellos en las zonas afectadas, "podrán adaptarse al nuevo contexto para responder a las nuevas necesidades de la población". "Vamos a abrir el plazo para que las asociaciones presenten sus propuestas hasta el 28 de agosto", ha indicado.

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Una vez concluido el plazo de presentación, los proyectos serán valorados y llevados al Consell junto a la aprobación del decreto. La consellera ha concretado que los proyectos podrán optar a un máximo de 50.000 euros.

A su vez, ha destacado que entre las necesidades primordiales se encuentra el alojamiento, el apoyo psicosocial, la atención sanitaria y la protección de la infancia.

CANALES OFICIALES DE DONACIONES

Durante la reunión, también se ha acordado anunciar a través de las redes sociales de la Generalitat "los números de cuenta oficiales facilitadas por las entidades para que todas aquellas personas que deseen realizar una donación" puedan hacerlo de forma segura.

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La Conselleria de Servicios Sociales Familia e Infancia ha impulsado junto a la Coordinadora Valenciana de ONGD la publicación un catálogo de organizaciones humanitarias fiables, con experiencia acreditada y con las que trabaja habitualmente la Generalitat, así como de sus cuentas oficiales para realizar donaciones.

"El objetivo es facilitar a la ciudadanía valenciana canales seguros de colaboración y evitar fraudes, cuentas falsas o iniciativas que no estén coordinadas con las necesidades reales de la población afectada", ha afirmado la consellera.

Albalat también ha subrayado que la Generalitat "mantiene un contacto permanente y directo con la comunidad colombiana residente en la Comunitat Valenciana con el fin de conocer de primera mano sus necesidades, preocupaciones y la información que reciben de sus familiares y contactos en las zonas afectadas".

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Esta comunicación constante permitirá adaptar la respuesta institucional a la evolución de la emergencia, facilitar información fiable a la comunidad colombiana residente en la Comunitat Valenciana y coordinar posibles iniciativas de apoyo y solidaridad. "No tenemos tiempo que perder, desde el Consell vamos a seguir trabajando todos los días para ayudar al pueblo colombiano", ha señalado.

"NOS HAN ESCUCHADO"

Por su parte, la representante de la ONG AESCO (América, España, Solidaridad y Cooperación), Emely Marín, se ha mostrado agradecida por la rápida respuesta de la Conselleria para colaborar con su organización, formada por colombianos y colombianas.

"Nos han escuchado y han escuchado cuáles son las necesidades in situ de las personas que se encuentran en los municipios más afectados, especialmente en el departamento del Chocó, el de Risaralda y el de Caldas".

Ha señalado que "todavía se desconoce la cantidad total de afectados o fallecidos, pero la cifra estimada es de 250 personas". "Invito a todas las personas que nos estáis viendo a donar a través de los canales oficiales", ha pedido Marín.

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Por último, también ha intervenido el presidente de la Coordinadora Valenciana de ONGD, Enrique Asensi, quien ha detallado que en el momento actual, "hay 14 entidades de cooperación trabajando en Colombia", entre las cuales hay algunas que también se encuentran en Venezuela.

"ESTO NO ACABA CUANDO DEJE DE APARECER EN LAS NOTICIAS"

Asensi ha subrayado que "esto no acaba cuando se vayan los medios de comunicación o cuando deje de aparecer en las noticias. La recuperación es una cuestión que va a durar meses, quizás años, y necesitamos todas las fuerzas y acompañamiento posible para no dejar solos a nuestros amigos colombianos".

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El presidente de la entidad ha retratado que, a pesar de la complicación que requiere la gestión de los terremotos de los dos países latinoamericanos, "las entidades de cooperación que trabajan en ayuda humanitaria y de emergencia están muy preparadas" y ha hecho hincapié en la importancia de "la solidaridad valenciana" para seguir ayudando tanto al pueblo colombiano como al venezolano.