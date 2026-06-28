Araqchí dice que Irán es el único que hará posible que Ormuz vuelva a la normalidad

Bagdad, 28 jun (EFE).- El ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, reivindicó este domingo desde Bagdad que su país es el único responsable de que el tráfico en el estrecho de Ormuz vuelva a los niveles previos a la guerra iniciada a finales de febrero, y avisó de que cualquier otra intervención "retrasará la reapertura".

"De acuerdo con el memorando de entendimiento, el Estrecho de Ormuz está bajo la administración de Irán y, tras treinta días, las operaciones volverán a la normalidad como ocurría anteriormente. La responsabilidad de estos asuntos recae en la parte iraní y ningún otro país tiene responsabilidad alguna, conforme a dicho memorando", dijo el jefe de la diplomacia iraní en una comparecencia junto a su homólogo iraquí, Fuad Husein.

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Asimismo, apuntó que "cualquier intervención, o medidas separadas o nuevas conducirán a una mayor complicación de la situación y retrasarán la reapertura del estrecho de Ormuz, además de aumentar el nivel de escalada. Los incidentes y enfrentamientos ocurridos durante las dos últimas noches en el estrecho de Ormuz son prueba de ello".

Por eso, el jefe de la diplomacia iraní pidió "a todas las partes" que respeten el memorando firmado digitalmente el pasado 17 de junio entre Washington y Teherán, donde se contempla la reactivación de esta vía marítima, y que "se abstengan de cualquier intervención en el proceso de reapertura y gestión del estrecho de Ormuz".

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Araqchí hace referencia a los ataques que Estados Unidos ha lanzado este fin de semana contra el territorio iraní, en respuesta por las acciones que Irán ha llevado a cabo contra dos buques en el estrecho de Ormuz.

También, en represalia, Irán lanzó ataques contra Baréin y Kuwait, dos países del golfo Pérsico especialmente afectados desde el inicio de la guerra por los bombardeos de Teherán en ambos territorios.

Irán comparte con Omán el estratégico estrecho de Ormuz, por donde transcurría antes una quinta parte del petróleo mundial, así como de otros recursos energéticos y fertilizantes, con un tráfico habitual que rondaba algo más de un centenar de embarcaciones diarias.

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Las autoridades omaníes sostienen públicamente que no quieren que se impongan tasas de tránsito en Ormuz y, al mismo tiempo, están trabajando con Irán sobre la futura gestión de la navegación por la zona.

De hecho, Omán anunció esta semana la apertura de un “corredor marítimo temporal” para todos los buques “sin cobrar tasas”, invocando la libertad de navegación.