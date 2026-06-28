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Once muertos tras estrellarse una avioneta en Francia

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Once personas han muerto este domingo tras estrellarse una avioneta de saltos en paracaídas en la localidad de Tomblaine, a las afueras de Nancy, en el noreste de Francia.

La Prefectura del departamento de Meurthe y Mosela ha informado del incidente y del balance de víctimas, entre las que están el piloto, cinco instructores y cinco personas que tenían previsto realizar un salto en paracaídas en tándem. El accidente no ha provocado víctimas en tierra.

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La prefectura ha activado el Centro de Operaciones Departamental (COD) y se espera el desplazamiento a la zona del ministro del Interior, Laurent Nuñez.

El incidente ocurrió en torno a las 11.00 horas, después de despegar el aparato del aeródromo de Nancy-Essey. La Policía ha pedido en un comunicado publicado en redes sociales que se "evite absolutamente" la zona de la calle Salvador Allende de la localidad y que se no acuda allí "para dejar libre el acceso a los servicios de emergencia y a las fuerzas del orden".

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