Aplazado el concierto del Gustavo Dudamel en el Palau de la Música por los terremotos de Venezuela

El concierto extraordinario que el maestro venezolano Gustavo Dudamel tenía previsto protagonizar al frente de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil de Venezuela el próximo 11 de julio en el Palau de la Música de València ha sido pospuesto a una nueva fecha, aún por determinar, debido a los devastadores terremotos ocurridos recientemente en el país, según ha informado la sala en un comunicado.

Así, los graves daños causados por los seismos en infraestructuras esenciales, entre ellas el aeropuerto internacional del país, que permanece cerrado y sin una fecha prevista de reapertura, han obligado a suspender el concierto. Se trata del segundo aplazamiento del concierto del reconocido director de orquesta. Inicialmente estaba programado para el 12 de diciembre del año pasado, pero fue pospuesto a causa de los condicionantes que afectaban a la movilidad aérea internacional vinculada en aquel momento con Venezuela.

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La agencia Ibermúsica, responsable de la gira del maestro y de la formación, ha comunicado al Palau de la Música que, ante esta situación de fuerza mayor, la orquesta no puede desplazarse a España para llevar a cabo la gira programada.

Asimismo, ha informado de que se está trabajando conjuntamente con Gustavo Dudamel y la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil de Venezuela para encontrar una nueva fecha que permita celebrar el concierto tan pronto como las circunstancias lo hagan posible.

En un comunicado, Gustavo Dudamel ha explicado que "con profunda decepción, nos vemos obligados a posponer una vez más nuestra gira por España con la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil de Venezuela". "En este momento, nuestra responsabilidad es con el pueblo venezolano tras los terremotos ocurridos a principios de esta semana. A medida que la crisis humanitaria continúa desarrollándose, nuestros esfuerzos -y los de toda la familia de El Sistema- están totalmente centrados en apoyar a los más afectados", ha recalcado.

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Asimismo, ha mostrado su confianza en volver a programar la gira por España "tan pronto como las circunstancias lo permitan", al tiempo que agradece "la comprensión y la solidaridad de todos durante este difícil momento".

Del mismo modo, el Palau de la Música de València ha expresado su solidaridad con el pueblo venezolano y con todas las personas afectadas por esta tragedia, y se ha unido al sentir del maestro Gustavo Dudamel y de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil de Venezuela en estos difíciles momentos.

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Tanto Ibermúsica como el Palau de la Música han reiterado su voluntad de reprogramar este esperado encuentro musical en cuanto las circunstancias lo permitan. La nueva fecha será comunicada oportunamente a través de los canales oficiales y el importe de las localidades se devolverá una vez finalizado el expediente administrativo correspondiente. Aquellas personas que hayan abonado el importe de sus entradas con tarjeta recibirán la devolución en la misma tarjeta con la que realizaron el pago.