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Al menos 14 muertos en Arabia Saudí al estrellarse un helicóptero de Aramco en el este del país

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Al menos 14 personas han muerto al estrellarse en el este de Arabia Saudí un helicóptero propiedad de la petrolera estatal saudí, Aramco, en la provincia de Ras Tanura, donde se encuentra el puerto de carga y descarga extraterritorial de crudo más grande del mundo.

La agencia oficial de noticias del país, la SPA, ha precisado que el siniestro ha ocurrido en torno a las 06.00 de esta madrugada, hora local (las 05.00 en España peninsular y Baleares) por causas todavía bajo investigación.

Ras Tanura, uno de los epicentros mundiales del comercio de petróleo, ha reanudado hace unos días sus actividades tras cuatro meses de parón por la guerra de Irán, un conflicto que ha generado un cuello de botella en la región por el cierre del estrecho de Ormuz, a 600 kilómetros al sureste, y la única salida por mar del crudo de la provincia saudí.

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