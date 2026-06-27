Somalia niega que rechace repatriar a sus ciudadanos tras las restricciones de visado impuestas por la UE

El presidente de Somalia, Hasán Sheij Mohamud, ha desmentido este viernes que su Gobierno se niegue a repatriar a los ciudadanos somalíes en situación irregular en Europa, en respuesta a la reciente decisión del Consejo Europeo de endurecer los requisitos de visados para los ciudadanos del país africano.

Durante un discurso, el mandatario somalí ha aclarado que la disputa con el seno de Bruselas no radica en un rechazo a sus ciudadanos, sino en la necesidad de verificar rigurosamente la identidad de los repatriados antes de su ingreso.

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"Nos han dicho que la Unión Europea ha impuesto una prohibición de visados a los somalíes, alegando que Somalia ha rechazado a sus ciudadanos. Esto no es cierto", ha declarado el presidente. "A un ciudadano somalí no se le puede negar la entrada a su país, y nosotros no lo rechazaremos".

El mandatario ha argumentado que el control es indispensable debido a que se han detectado casos de solicitantes de asilo en Europa que fingieron ser somalíes y que, al ser devueltos, se ha comprobado que poseían otra nacionalidad. En este sentido, ha explicado que el Ejecutivo envía delegaciones para confirmar las identidades e incluso fleta aviones para evacuar a aquellos cuya documentación ha sido validada.

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"Si lo son, les damos la bienvenida. Si no lo son, deben ser devueltos a su país de origen", ha enfatizado.

Los Veintisiete acordaron este jueves endurecer provisionalmente las condiciones de expedición de visados a nacionales procedentes del país africano, una medida con la que el bloque busca castigr la falta de cooperación de Somalia en el retorno de sus nacionales que hayan llegado de manera irregular a suelo comunitario y contra los que pesa una orden de expulsión.

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La suspensión es temporal, pero no tiene fecha de finalización específica. El objetivo es alentar a Somalia a mejorar la cooperación en materia de readmisión, y la Comisión Europea seguirá evaluando los progresos realizados, según ha informado el Consejo de la UE en un comunicado.