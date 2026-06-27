Pakistán registra un terremoto de magnitud 5,4, el cuarto seísmo en las últimas 24 horas

Nueva Delhi, 27 jun (EFE).- Pakistán registró un terremoto de magnitud 5,4 hacia las 8:00 (2:30 GMT) del sábado, sin que por el momento se reporten daños materiales, y siendo este el cuarto seísmo en el país asiático en las últimas horas, según el Centro Sismológico Euro-Mediterráneo (CSEM).

El epicentro se registró a 102 km al oeste-noroeste de Dera Ghazi Khan, una ciudad de medio millón de habitantes en la provincia de Punyab, y a 10 kilómetros de profundidad, informó el CSEM.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) estimó que se trata de un terremoto de bajo riesgo, con un 94 % de probabilidad de que no haya víctimas mortales y un 90 % de probabilidad de que los daños materiales no superen el millón de dólares de valor.

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Se trata del cuarto terremoto en Pakistán en las últimas 24 horas.

Esta misma mañana, un terremoto de magnitud 4,3 se registró a 48 kilómetros de la localidad de Kohlu, provincia de Baluchistán.

El viernes, el USGS reportó dos terremotos de magnitudes 4,7 y 5,2 cercanos a Dera Ghazi Khan, en los que tampoco se han reportado daños hasta el momento. EFE