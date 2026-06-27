El calor pondrá mañana en aviso a seis CCAA, con máximas de 38ºC, y tormentas en Navarra

Las altas temperaturas pondrán este sábado en aviso a zonas de Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Foral de Navarra y La Rioja, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Además, la Comunidad Foral de Navarra también estará en aviso con tormentas.

En concreto, los avisos por calor estarán en Huesca, Teruel y Zaragoza; Mallorca; Cuenca; Barcelona, Girona y Lleida; Centro de Navarra, Pirineo navarro y Ribera del Ebro de Navarra; y Ribera del Ebro de La Rioja. De forma paralela, los avisos por tormenta se localizarán en la Vertiente cantábrica de Navarra y en el Pirineo navarro.

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AEMET espera que este sábado predomine la estabilidad, aunque el Cantábrico y Galicia podrían quedar bajo una circulación atlántica, con chubascos y precipitaciones en general débiles. En el resto del país, habrá en su mayor parte cielos poco nubosos o despejados, con presencia de nubes altas y algunas nubes bajas en el área mediterránea.

Por la tarde se desarrollará nubosidad de evolución en la Península, que en zonas del norte, alto Ebro e Ibéricas. Ésta irá con chubascos y tormentas aislados que, aún así, pueden ser puntualmente fuertes. En este marco, el organismo estatal no descarta tampoco tormentas aisladas en general en el este de Castilla la Mancha y sierras del sureste.

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A su vez, indica que habrá intervalos nubosos y precipitaciones débiles en el norte de las Islas Canarias, más abundantes en La Palma, y cielos poco nubosos o despejados en el sur. De forma paralela, son probables las brumas o bancos de niebla matinales en el Cantábrico, Galicia y de forma puntual en los litorales mediterráneos.

En lo que se refiere a los termómetros, el pronóstico recoge que las máximas ascenderán en la Península salvo en el Cantábrico y los litorales del sur, donde descenderán. Por su parte, las mínimas subirán de forma ligera excepto en Andalucía y la meseta sur, donde los ascensos serán algo mayores. En el oeste de Galicia descenderán.

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De esta manera, se superarán los 34-36ºC en el nordeste, en Andalucía, el este de la meseta sur, Baleares y, puntualmente, en otros puntos del este peninsular y se podrán llegar a 36-38ºC en el valle del Ebro y en el valle del Guadalquivir.

Por lo demás, AEMET ha indicado que el viento será en general flojo, puntualmente moderado, con predominio del sudoeste en la vertiente atlántica, del norte en el Cantábrico y del sudeste en el tercio oriental. En el Estrecho y Alborán soplará poniente, rolando a levante. En Canarias, alisio moderado.

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