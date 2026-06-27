Nuevos ataques israelíes dejan ocho muertos más en la Franja de Gaza desde el viernes

Al menos ocho palestinos han muerto y otros 20 han resultado heridos en las últimas 24 horas como consecuencia de más bombardeos israelíes sobre el enclave palestino a pesar del alto el fuego en vigor con las milicias palestinas.

El Ministerio de Salud de Gaza, en su último balance de este sábado, añade otros dos muertos más, recuperados de entre los escombros de pasados bombardeos israelíes, y suma 1.038 muertos y 3.329 heridos desde el acuerdo de cese de hostilidades de octubre del año pasado.

PUBLICIDAD

En términos generales, el Ministerio de Salud tiene constancia de 73.051 palestinos muertos desde el estallido de la guerra de Gaza en octubre de 2023, y de 173.437 heridos.

Esta tarde, la agencia palestina Sanad ha informado de otros dos fallecidos y otros siete civiles heridos en un ataque con drones israelíes contra tiendas de campaña de personas desplazadas en la zona de Al Mauasi, en la costa central de Gaza, donde siguen viviendo desplazados palestinos tras el comienzo de la guerra.

PUBLICIDAD

Los fallecidos han sido identificados como dos hermanos: Islam Moussa, de 15 años, y Abdulá Moussa, de 30 años. El Ejército israelí reconoce haber atacado la zona, según recoge el 'Times of Israel', y se ha limitado a afirmar por el momento que la operación iba dirigida contra un operativo de Hamás.