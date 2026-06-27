"La gente siempre opina de todo": el dardo de Anna Ferrer a las críticas sobre su boda

MADRID (CHANCE)

Anna Ferrer Padilla vive uno de los momentos más especiales de su vida, tanto a nivel personal como profesional. La hija de Paz Padilla se ha consolidado como empresaria e influencer de referencia, combinando sus proyectos en redes sociales y moda con una exposición mediática cada vez mayor. En este contexto, su futura boda se ha convertido en uno de los temas más comentados, aunque tiene claro que quiere vivir este proceso a su manera, lejos del ruido y de las opiniones externas.

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La creadora de contenido no puede estar más satisfecha con la etapa que atraviesa. "Estoy muy feliz, muy tranquila, muy plena, con proyectos profesionales también sin parar. Hoy aquí, que he hecho mi debut, presentando los premios", explica, dejando claro que su agenda sigue llena y que no piensa frenar a pesar de los preparativos nupciales. Para Anna, el trabajo y la ilusión por nuevos retos siguen siendo una prioridad.

Sobre la fecha de la boda, prefiere mantener el misterio y, sobre todo, la libertad de decidir sin presiones. "Sí, no sé. Es que no sé si surgirá algo de trabajo. Yo voy a seguir trabajando pero no sé si nos veremos. Pero sí, sí, de aquí allá", comenta con una sonrisa, dejando entrever que todavía no hay un día cerrado o, si lo hay, prefiere no compartirlo todavía.

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Las críticas y opiniones sobre las bodas, algo habitual cuando se trata de personajes públicos, tampoco le quitan el sueño. Anna tiene muy claro cuál es su enfoque: "O sea, yo lo que quiero es que mi boda me guste mucho a mí, por eso yo no quiero, no le estoy contando nada a nadie porque no quiero ni tener la opinión de nadie más". La influencer quiere proteger ese momento y evitar condicionarse por lo que digan los demás.

Además, rompe el tópico de la novia llevando sola el peso de la organización y reivindica el papel de su pareja: "Que el novio, pobre, el novio está en todo, que parece que no, el novio está muy implicado, más implicado que yo casi". Su objetivo es sencillo pero contundente: "Que nos guste mucho a los dos y no queremos dejarnos llevar por lo que tú dices. Que la gente opina mucho para bien o para mal y no quiero, quiero que sea nuestra, que lo recordemos con todo el cariño y que nos haya gustado a nosotros y vamos a poner de comer lo que a nosotros nos gusta".

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Más allá de los preparativos, Anna aprovecha para lanzar un mensaje de autenticidad y amor propio en plena era de la opinión constante. "Hay que disfrutar el momento, eso todo en la vida. La gente siempre opina de todo y si te dejas llevar pues entonces pierdes tu identidad", reflexiona. Y añade una frase que define bien su filosofía: "Cuando escuchas tantos comentarios sobre ti como una persona, un poco de personaje público, al final todo el mundo opina y llega un momento que te olvidas hasta de quién eres, no puede ser eso. Tienes que ser fiel a ti misma y a quien le guste bien, claro".

Con esta actitud, Anna Ferrer Padilla deja claro que su boda será, sobre todo, un reflejo de su personalidad y de su relación: íntima en lo emocional, fiel a sus gustos y ajena, en la medida de lo posible, al juicio ajeno. Una celebración pensada para ellos, no para las redes.

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