Kiko Rivera confirma su reencuentro con Isabel Pantoja y se desmarca de las polémicas

El hijo de Isabel Pantoja ha vuelto a acaparar los focos justo antes de subirse al escenario del Icónica Santalucía Sevilla Fest. En un encuentro con los medios, el DJ ha hecho público su reciente acercamiento con la tonadillera, desvinculándose por completo del revuelo causado por la última aparición televisiva de su hermana, Isa Pantoja. Aunque evitó entrar en detalles incómodos, el músico se mostró rotundo al defender la actual relación con su progenitora. Al ser preguntado sobre si había seguido las declaraciones de su hermana en la pequeña pantalla, el artista fue tajante: "Yo ayer estaba con mi familia, con mis hijos, con mi madre, disfrutando de esos ratitos que me llenan de alegría y la verdad que no tengo tiempo de ver esas cosas." El primo de Anabel Pantoja insistió en que su prioridad actual es disfrutar de los suyos y de sus hijos, alejándose del foco televisivo: "No, no, que no he visto nada, no he visto nada Te digo que cuando voy a ver a mi madre allí, lo que intento es pasar tiempo de calidad y no tenemos tiempo para ver la televisión." A pesar de su actitud accesible con la prensa, el DJ trazó una línea roja en los asuntos más controvertidos que salpican a su familia. En este sentido, prefirió guardar silencio sobre las razones que llevaron a la cantante a suspender por sorpresa su último compromiso profesional. De hecho, quiso recalcar que sus agendas laborales son totalmente independientes: "Son cosas aparte, cosas aparte. Somos madre e hijo, pero a la hora de trabajar cada uno hace lo suyo." Esta aclaración llega precisamente porque él sí mantiene su convocatoria musical de esta noche en el festival sevillano. Del mismo modo, el artista afirmó no tener "ni idea" sobre las imágenes emitidas en el interior de Cantora ni sobre quien autorizó la entrada de las cámaras a la finca.

Este encuentro familiar coincide directamente con el duro testimonio que su hermana ofreció el mismo día en televisión. Para zanjar el asunto y evitar nuevas brechas, el DJ resumió la situación con sus familiares asegurando que está "todo bien" con sus hermanos, reconduciendo de inmediato la conversación para animar a sus seguidores a asistir a su actuación.

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