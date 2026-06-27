Vucic anuncia que dimitirá como presidente de Serbia "en unas pocas semanas"

El presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, ha asegurado este sábado que dejará el cargo "en unas pocas semanas" en medio de las protestas estudiantiles contra su Gobierno y ante la inminente celebración de elecciones presidenciales.

"Gracias a los socios de coalición que han estado con nosotros. Gracias por estar con nosotros y construir Serbia. Seré presidente durante una semanas más y después dimitiré", ha explicado Vucic durante un acto con simpatizantes bajo el título "Serbia: Una familia" celebrado frente a la sede del Parlamento, en Belgrado. "Esta es la última vez que me dirigiré a tanta gente como presidente", ha añadido.

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Vucic ha planteado en cambio presentarse con otro objetivo a los comicios. "Le he dicho al presidente del SNS (Partido Progresista Serbio) que, si quieren, en las próximas elecciones os ayudaré a ganaros la confianza de la gente", ha explicado.

Así, ha revelado que ha propuesto, y que le han aceptado, que la candidatura lleve el nombre de Serbia Unida. "Creo que vamos a derrotarlos más claramente que nunca", ha augurado.

Vucic ha destacado que en el acto de Belgrado ha participado gente de todos los rincones de Serbia y también de Montenegro, Macedonia o Bosnia. "Unámonos para enviar el mensaje más importante para el futuro de nuestro país", ha apelado antes de recordar que en 2012, cuando llegó al poder, el país estaba "sin esperanza", con un paro del 25,9%, sin fondo para las pensiones y una moneda débil.

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Hasta entonces vimos "en silencio" la secesión de Montenegro y de Kosovo y Metohija. "Buscábamos culpables en todo el mundo menos en nosotros. La gente decidió cambiar las cosas en 2012 (...). En estos 14 años hemos cambiado mucho", ha destacado.

"Hoy Serbia es el país que más crece de la región y de los que más crecen de Europa. Hemos mantenido la paz en las condiciones más difíciles, la libertad y la independencia de nuestro país. Cuando estamos unidos podemos hacer cualquier cosa", ha subrayado.

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En cumplimiento con el límite de mandatos que establece la Constitución Vucic no se presentará a la reelección, aunque en anteriores ocasiones no ha cerrado la puerta a mantenerse en política con el puesto de primer ministro.

Sobre las protestas, Vucic viene denunciando que son "vacías", no especialmente numerosas y con contenidos que no están "bien diseñados". Los estudiantes llevan en pie de guerra contra el Gobierno serbio desde noviembre de 2024, a raíz del colapso de una marquesina en la estación de tren de Novi Sad que acabó con la vida de 16 personas.

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Descontentos con las respuestas del Ejecutivo, estos salieron en masa a las calles e incluso forzaron en abril del año pasado la dimisión del entonces primer ministro --y precisamente antiguo alcalde de Novi Sad--, Milos Vucevic.