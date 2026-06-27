Iberdrola celebra su 125 aniversario con un concierto con Lenny Kravitz, Ana Mena y Manu Carrasco

Iberdrola celebrará este sábado su 125 aniversario, con un gran concierto, dentro de los festejos del grupo bajo el lema '125 años de luz', que incluyen a lo largo de este año exposiciones de tecnología y arte, festivales, eventos sociales, iluminaciones de edificios singulares y otras iniciativas por toda la geografía español.

El festival tendrá lugar en el Espacio Iberdrola Music de Villaverde, considerado el mayor recinto sostenible de Europa dedicado al ocio y la cultura, y reunirá a destacados artistas nacionales e internacionales en una jornada concebida para conmemorar la trayectoria de la compañía y reforzar su compromiso social.

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En concreto, el cartel estará encabezado por Lenny Kravitz, Manuel Carrasco y Ana Mena, y contará además con las actuaciones de Álvaro de Luna y la DJ Lola Bozzano.

La apertura de puertas está prevista para las 17.30 horas y las actuaciones se sucederán a lo largo de la tarde y la noche hasta la actuación de clausura de Lenny Kravitz, programada para las 23.15 horas.

Con esta iniciativa, Iberdrola quiere celebrar junto a empleados, clientes y ciudadanos los 125 años de historia de la compañía a través de la música y con un marcado carácter solidario. Parte de la recaudación de las entradas contribuirá a apoyar proyectos impulsados por la Asociación Española Contra el Cáncer, Acción contra el Hambre, Fundación Integra, Fundación Tu Techo y Betania.

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Para facilitar el acceso al recinto, la organización ha habilitado un servicio gratuito de lanzaderas eléctricas desde la estación de Atocha, con salidas escalonadas entre las 16.30 y las 19.00 horas. Asimismo, se reforzarán las alternativas de transporte público mediante Metro, Cercanías y líneas urbanas e interurbanas de autobús.

TRAS LA RECIENTE EN BILBAO.

Esta celebración en Madrid toma el relevo del festival organizado el pasado 12 de junio en Bilbao, donde cerca de 40.000 personas disfrutaron de las actuaciones de Juanes, Antonio Orozco, Rigoberta Bandini y Süne en el parque de Doña Casilda, en una jornada que culminó con el mayor espectáculo de drones realizado hasta la fecha en España, en el que participaron 1.500 dispositivos luminosos de forma simultánea.

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La próxima cita musical será el 28 de noviembre en Valencia en el único concierto previsto por Estopa en todo el año 2026, que tendrá lugar en el Roig Arena y contará, además, con la participación de Mafalda Cardenal.