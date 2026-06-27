Española Repsol y colombiana Ecopetrol habilitadas a próxima subasta petrolera en Brasil

Río de Janeiro, 26 jun (EFE).- Diecinueve grandes petroleras, incluyendo las grandes multinacionales del sector y compañías como la colombiana Ecopetrol y la española Repsol, fueron habilitadas para disputar la próxima subasta de licencias para asociarse al Estado brasileño en la explotación de hidrocarburos en el codiciado presal.

La lista de empresas aptas para participar en el cuarto ciclo de la Oferta Permanente de Contratos de Asociación para la Producción, cuya sesión pública está prevista para el próximo 7 de octubre, fue divulgada este viernes por la Agencia Nacional de Petróleo (ANP) tras su publicación en el Diario Oficial.

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Mediante los contratos de asociación, las empresas adjudicatarias explotan conjuntamente con el Estado brasileño bloques ubicados en el presal, el horizonte de hidrocarburos situado bajo una extensa capa de sal en aguas ultraprofundas del océano Atlántico frente al litoral brasileño.

El presal concentra algunas de las mayores reservas descubiertas en las últimas décadas y es considerado el principal motor del crecimiento de la producción brasileña, con potencial para convertir al país en uno de los cinco mayores exportadores mundiales de petróleo hacia el final de la década.

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Además de Ecopetrol y Repsol, fueron habilitadas compañías como la británica BP, la estadounidense Chevron, la anglo-holandesa Shell, la francesa TotalEnergies, la noruega Equinor, las portuguesas Galp Energia y Petrogal, las chinas CNOOC y Sinopec, la australiana Karoon, la kuwaití Kufpec, la malasia Petronas y la catarí QatarEnergy.

La española Repsol aparece inscrita tanto de forma individual como mediante la sociedad Repsol Sinopec Brasil, creada junto con la china Sinopec para desarrollar proyectos de exploración y producción en el país.

Entre las compañías brasileñas habilitadas figuran la Petrobras, principal operadora del presal, así como 3R Petroleum Offshore y PRIO.

La ANP aclaró que la inclusión en la lista no implica necesariamente que las empresas presenten ofertas en la subasta. Para ello deberán manifestar formalmente su interés y presentar las garantías exigidas por el regulador hasta el próximo 21 de julio, ya sea de forma individual o en consorcio.

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El organismo informó además de que el actual pliego contempla la posibilidad de disputar asociaciones para explotar 23 bloques exploratorios disponibles en las cuencas marinas de Campos y Santos en el presal.

La ANP agregó que el 6 de agosto divulgará cuáles de esas áreas recibieron manifestaciones de interés y, por tanto, serán efectivamente ofrecidas en la licitación de octubre.

Además de quince empresas que ya estaban habilitadas, las cuatro nuevas compañías incorporadas al registro de participantes para este ciclo fueron Galp Energia Brasil, Kufpec E&P Brasil, Repsol Exploração Brasil y Repsol Sinopec Brasil. EFE