Ecuador repatria a tres ciudadanos en "situación vulnerable" tras terremotos en Venezuela

Guayaquil (Ecuador), 26 jun (EFE).- El Gobierno de Ecuador informó este viernes que coordinó el retorno seguro al país de tres ciudadanos que se encontraban en "situación vulnerable" en Venezuela tras los terremotos de 7,5 y 7,2 ocurridos el miércoles y que hasta el momento dejan 920 muertos y 3.360 heridos.

Las tres personas, dos hombres y una mujer, llegaron al aeropuerto de la ciudad ecuatoriana de Latacunga, luego de un vuelo coordinado desde Venezuela, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.

"Durante todo el proceso, la Cancillería brindó acompañamiento interinstitucional en las coordinaciones previas al viaje, durante el embarque y hasta la llegada de los ciudadanos al territorio nacional. Asimismo, mantuvo comunicación permanente con sus familiares en el Ecuador para informar sobre el desarrollo de las gestiones", añadió.

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El Ejecutivo aseguró el jueves que no se habían reportado de manera oficial ciudadanos ecuatorianos afectados por los terremotos en Venezuela, país con el que tiene las relaciones rotas.

En 2024, el entonces presidente venezolano, Nicolás Maduro, anunció el cierre de la Embajada y consulados de la nación caribeña en el país andino, después de que el mandatario ecuatoriano, Daniel Noboa, ordenó asaltar la Embajada de México en Quito para detener al exvicepresidente correísta Jorge Glas, sentenciado por casos de corrupción.

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Además, el Gobierno de Noboa fue uno de los primeros en reconocer al opositor Edmundo González Urrutia como "presidente electo" de Venezuela tras los comicios de 2024. EFE