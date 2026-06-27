Sábado, 27 de junio de 2026 (02:00 GMT)

DESTACADOS

VENEZUELA TERREMOTO

Caracas/La Guaira (Venezuela) -Venezuela cumple su cuarto día de labores de rescate con el apoyo de al menos nueve países, mientras miles de civiles continúan recolectando insumos para asistir a los afectados por la emergencia, desencadenada por dos terremotos que han dejado al menos casi un millar de muertos, aunque la magnitud de los daños es aún es difícil de cuantificar.

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Santiago de Chile - A la angustia de vivir en la distancia los terremotos más devastadores de la historia reciente de Venezuela, se suma el vacío y la desprotección que siente la comunidad venezolana en Chile, tras dos años sin consulado y sin interlocutores oficiales que canalicen, en estas horas tan dramáticas, información sobre desaparecidos.

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IRÁN GUERRA

Washington - El Ejército estadounidense bombardeó este viernes a Irán como represalia por el ataque de la República Islámica a un buque de carga el jueves en el estrecho de Ormuz, pese a que Teherán acordó con Washington la reapertura de la vía, informó el Comando Central de Estados Unidos (Centcom).

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Teherán- Irán insiste en que mantiene el control del estrecho de Ormuz y que cualquier buque que quiera cruzar el estratégico paso debe obtener permiso de la República Islámica, a la vez que advirtió que bloqueará rutas paralelas establecidas por otros países. (Texto)

Jerusalén.- Israel continúa sus ataques esporádicos contra el sur del Líbano, donde las tropas permanecen apostadas pese al actual alto el fuego y las últimas conversaciones en Washington para una tregua duradera. (Texto)

UCRANIA GUERRA

Leópolis - Ucrania ha puesto en marcha un plan para forzar a Rusia a alcanzar la paz, al tiempo que advierte a Moscú de que la actual línea del frente no será necesariamente la base de unas negociaciones si mantiene sus ultimátum. Por Rostyslav Averchuk

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DÍA ORGULLO

Redacción Internacional - Se enviará información de las celebraciones más destacadas en el mundo del Día del Orgullo.

Redacción Internacional - Desde la rebelión del Stonewall en 1969 y la primera marcha de activistas LGTBI para luchar por sus derechos en Nueva York, un año después, junio se ha convertido en el mes del Orgullo en el que millones de personas salen a las calles para reividicarlo. Pero hay países que no celebran esta fecha en junio y muchos otros donde directamente está prohibido.

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ADEMÁS

JAPÓN TIFÓN

Tokio - El tifón Mekkhala golpea la prefectura japonesa de Okinawa con vientos de hasta 126 kilómetros por hora, antes de dirigirse al norte del país, donde el fin de semana podría unirse a la tormenta tropical Higos.(Texto)

JOSCHKA FISCHER

Berlín.- El exministro de Asuntos Exteriores alemán Joschka Fischer considera -en una entrevista a EFE- que "Europa está sola" y debe asumirlo y ocuparse de sus propios problemas, lo que saldrá caro y difícil pero para lo que no hay alternativa posible. Por Rodrigo Zuleta (Texto) (Foto)

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FRANCIA ARTE

Céret (Francia) .- La exposición 'Picabia Mediterráneo. Picasso, Delaunay, Laurencin...', en el Museo de Arte Moderno de Céret, muestra desde este fin de semana más de un centenar de obras a través de las que es posible descubrir la trayectoria de Francis Picabia entre 1913 y 1924, un período que sitúa a Cataluña como eje de las vanguardias internacionales. (Texto) (Foto) (Video)

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FESTIVAL ANNECY

-Paris- Termina la edición 2026 del Festival de Annecy, el más destacado del mundo dedicado en exclusiva al cine de animación. (Texto)

AGENDA INFORMATIVA

América

13:00 GMT.- Washington.- EEUU INDEPENDENCIA.- Convocan una jornada nacional multicultural y multirracial y una marcha que pasará frente a la Casa Blanca, en respuesta a lo que consideran una narrativa "excluyente" en la conmemoración del aniversario 250 de la independencia de EE.UU. por parte del movimiento pro Donald Trump, MAGA, (Texto) (Foto) (Video)

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14:00 GMT.- Quito.- DÍA ORGULLO ECUADOR.- Organizaciones LGBTIQ+ en Ecuador realizan multitudinarias marchas por el Día del Orgullo para reivindicar sus derechos y alzar la voz contra la violencia y discriminación. Plataforma Gubernamental Norte, Quito, y Parque Centenario en Guayaquil. (Texto) (Foto) (Video)

17:00 GMT.- Ciudad de Panamá.- DÍA ORGULLO PANAMÁ.- El desfile del Orgullo que impulsa la comunidad LGTBI+ en Panamá llamó a que toda la ciudadanía se sume este sábado a la iniciativa “Marea Roja con Orgullo”, para que durante la marcha todos vistan los colores de la selección nacional de fútbol, que participa en el Mundial de fútbol, "en una jornada histórica de unidad, diversidad y celebración". (Texto) (Foto) (Video) (Directo)

17:00 GMT.- San Salvador.- DÍA ORGULLO EL SALVADOR.- La comunidad LGTBI de El Salvador celebra este sábado su tradicional desfile del orgullo, en momentos en que en el país se registra el cierre de espacios para organizaciones sociales y de derechos humanos, a causa de una ley de agentes extranjeros y violaciones a derechos humanos, según han denunciado diversas ONG. (Texto) (Foto) (Video)

18:00 GMT.- Lima.- DÍA ORGULLO PERÚ.- La marcha del orgullo en Perú recorre las calles de Lima con integrantes de la comunidad LGTBI en reivindicación de sus derechos, ante las disposiciones impulsadas por grupos evangélicos en el Congreso para declarar a junio como el "mes de la vida y la familia" y eliminar el enfoque de género en la educación pública, para una enseñanza con valores igualitarios y de respeto entre las distintas diversidades. (Texto) (Foto) (Video)

18:00 GMT.- Asunción.- DÍA ORGULLO PARAGUAY- Organizaciones del colectivo LGBTIQ+ convocan a la marcha del orgullo en la capital paraguaya, Asunción Microcentro de Asunción. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Washington.- EEUU TRUMP.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha mostrado en los últimos días su preocupación por el estado del Estanque Reflectante de la Explanada Nacional de Washington, que se ha deteriorado y teñido de verde tras una costosa reforma, y ha apuntado a actos vandálicos como causa de los daños. (Texto) (Foto)

Montevideo.- MERCOSUR CUMBRE.- Uruguay asume este martes la presidencia pro tempore del Mercosur en la cumbre en Paraguay con una agenda marcada por la implementación del acuerdo con la Unión Europea (UE), el futuro del Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur (Focem) y el objetivo de avanzar en algunos de los acuerdos comerciales en marcha. (Texto) (Foto)

Ciudad de México.- DÍA ORGULLO MEXICO.- Miles de personas participan en la Marcha del Orgullo LBFTI de Ciudad de México, una de las más grandes de Latinoamérica y que este año abogan por la Ley Integral Trans, la dignidad del trabajo sexual y contra la FIFA, en el marco del Mundial de Fútbol 2026. (Texto) (Foto) (Video)

Santiago de Chile.- DÍA ORGULLO CHILE.- Las calles de Santiago acogen la XXVI Marcha del Orgullo, que por primera vez estará encabezada por un grupo de adultos mayores LGTBI y que es la primera que se celebra desde la llegada al poder del ultraconservador José Antonio Kast, contrario al matrimonio igualitario. (Texto) (Foto) (Video)

Europa

07:30 GMT.- Lisboa.- PORTUGAL UNIÓN EUROPEA.- La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, concluye su visita oficial a Portugal con un discurso en la ceremonia de graduación de los programas de máster de la Nova School of Business and Economics (Nova SBE), en Carcavelos. La visita se enmarca en las conmemoraciones del 40º aniversario de la adhesión de Portugal a la entonces Comunidad Económica Europea. Carcavelos

Dubrovnik.- CROACIA CONFERENCIA.- El 'Foro Dubrovnik' , una conferencia internacional organizada por el Gobierno croata que reúne a políticos, diplomáticos y expertos para debatir sobre relaciones internacionales, seguridad y geopolítica en el sudeste de Europa, se celebra este viernes y sábado bajo el lema "La era de la multipolaridad, muchas direcciones, un futuro".

Budapest.- ORGULLO LGTBI.- Budapest celebra la 31ª Marcha del Orgullo por los derechos de la comunidad LGTBI.

Estoril.- PORTUGAL.- El Festival de Flamenco de Estoril presenta la Gran Gala Flamenca: El Poder de lo Sutil, un espectáculo de Daniel Casares, acompañado por un sexteto de artistas excepcionales y por la gran artista portuguesa Dulce Pontes, con quien ha colaborado a lo largo de los años. Casino de Estoril

Ciudad del Vaticano.- PAPA IGLESIA.- El papa León XIV celebra el segundo consistorio de cardenales de su pontificado (Texto) (Foto) (Video)

París.- MODA PARÍS.- París celebra su Semana de la moda masculina para la primavera-verano de 2027. (Texto) (Foto) (Video)

París.- MODA PARÍS.- París celebra su quinta jornada de la Semana de la moda masculina para la primavera-verano de 2027 con las colecciones de Hermès, Kiko Kostadinov y Magliano, entre otros. (Texto) (Foto) (Video)

Budapest.- HUNGRÍA ORGULLO.- Budapest acoge hoy la Marcha del Orgullo, que bajo el nuevo gobierno húngaro, liderado por del conservador Péter Magyar, podrá realizarse sin trabas judiciales. (Texto) (Foto)

Belgrado.- SERBIA GOBIERNO.- El partido nacionalista serbio SNS, del presidente populista Aleksandar Vucic, organiza una gran manifestación "patriótica" (del 26 al 28 de junio). (Texto) (Foto) (Video)

Moscú.- RUSIA ELECCIONES.- Yábloko, el único partido opositor legal de Rusia, celebra su congreso federal a menos de tres meses de las elecciones

Oriente Medio

19:00 GMT.- Rabat.- MARRUECOS MÚSICA.- Termina el Festival Mawazine, uno de los eventos musicales más importantes de Marruecos, con un concierto del rapero hispano-marroquí Morad, que actuará en el Estadio Moulay Abdellah de Rabat. (Texto)

Argel.- ARGELIA ECONOMÍA.- Argelia clausura la 56ª edición de la Feria Internacional de Argel, que comenzó el 22 de junio, centrada en la industria multisectorial y el comercio, con España como país invitado de honor.

Essauira.- MARRUECOS MÚSICA.- Festival Internacional de Música Gnaoua en Essaouira reúne a decenas de artistas de distintos continentes en una de las citas culturales más importantes de Marruecos que, en edición, dedicará un espacio del programa a debatir sobre el futuro y la identidad de la juventud

Jerusalén.- ISRAEL LGTBI.- Israel presume de ser el único refugio LGTBI de Oriente Medio, pero la igualdad que ofrece tiene una condición no escrita: ponerse el uniforme y asumir la masculinidad que ese uniforme exige. Para quienes no encajan en esa norma (personas trans, disidentes de género, quienes cuestionan el vínculo entre derechos y militarismo) la pregunta es qué tipo de ciudadanía queda. (Texto)

Asia

21:30 GMT.- Pekín.- CHINA INDUSTRIA.- La Oficina Nacional de Estadística (ONE) divulga los datos de beneficios de las principales empresas industriales del país en mayo. (Texto)

Nueva Delhi.- INDIA SEYCHELLES.- El primer ministro de la India, Narendra Modi, inicia una visita oficial de tres días a Seychelles, donde se reunirá con el presidente del país, Patrick Herminie, y participará como invitado de honor en las celebraciones del cincuentenario de su Día Nacional.

Seúl.- COREA DEL SUR JAPÓN.- El ministro de Defensa de Japón, Shinjiro Koizumi, llega a Corea del Sur para una visita de dos días, que incluye una reunión el domingo con su homólogo surcoreano, Ahn Gyu-baek, con el objetivo de fortalecer la cooperación en materia de defensa en medio de la mejora reciente de las relaciones bilaterales.

Tokio.- JAPÓN TIFÓN.- Las tormentas tropicales Mekkhala y Higos golpean Japón acompañadas de vientos de hasta 83 kilómetros por hora, afectando a Tokio entre avisos meteorológicos por fuertes precipitaciones. (Texto)

Singapur.- SINGAPUR LGTBI.- Agrupaciones en favor de los derechos LGTBI organizan en la conservadora Singapur una serie de evento en favor de los derechos del colectivo con motivo del mes del Orgullo en un país donde en 2022 se despenalizó las relaciones sexuales consensuadas entre hombres (Texto) (Foto) (Video)

Bangkok.- TAILANDIA MONARQUÍA.- Los tailandeses pueden rendir tributo ante los restos mortales de la difunda princesa Bajrakitiyabha, primogénita del rey Vajiralongkorn de Tailandia, en un salón del Gran Palacio de Bangkok, tras la conclusión de los 15 días de rituales budistas reservados para los miembros de la Casa Real (Foto) (Video)

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