Delcy Rodríguez agradece la ayuda de EEUU por la crisis generada por los terremotos en Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se ha mostrado "profundamente agradecida" este sábado tras mantener una conversación telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su secretario de Estado, Marco Rubio, donde Washington ha confirmado el envío de ayuda humanitaria para hacer frente a la crisis provocada por los devastadores terremotos del pasado jueves, que han dejado, hasta el momento, un balance de 920 muertos y 3.360 heridos.

"Recibí una llamada del presidente Trump y del secretario de Estado, quienes reafirmaron el apoyo del Gobierno de los Estados Unidos durante este momento difícil para Venezuela. Estamos profundamente agradecidos por este gesto de amistad y cooperación", ha asegruado la mandataria venezolana.

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De esta manera, Rodríguez ha asegurado que el país norteamericano se ha mostrado dispuesto a apoyar las labores de respuesta "enviando trabajadores de rescate, equipo especializado, apoyo para refugios temporales y ayuda humanitaria para las familias afectadas".

Por su parte, el portavoz de la Secretaría de Estado, Tommy Pigott, ha destacado la "respuesta rápida y contundente" de Washington, con un grupo de trabajo para coordinar las labores de alivio con socios públicos y privados y ayudar a los residentes estadounidenses en suelo venezolano.

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"Esto incluye el despliegue de su capacidad de asistencia en casos de desastre y la activación de un grupo de trabajo especializado para coordinar con socios de los sectores público y privado y brindar ayuda a los estadounidenses en Venezuela que puedan verse afectados", ha matizado Pigott.

De esta manera, el Departamento de Estado ha detallado la activación de un Equipo de Respuesta para Asistencia en Casos de Desastre (DART, por sus siglas en inglés) compuesto por más de 250 especialistas, entre los que destacan tres unidades de élite de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR).

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Según el comunicado de la Secretaría de Estado, el contingente estadounidense viaja a bordo de aviones militares C-17 de la Fuerza Aérea con más de 90 toneladas de equipamiento de alta tecnología. El despliegue incluye tres unidades de rescate equipadas con seis perros de búsqueda cada una.

Asimismo, las fuerzas de rescate enviadas por Washington --que, según informa el comunicado oficial, cuentan con amplia experiencia internacional tras haber intervenido recientemente en Jamaica por el huracán Melissa en octubre de 2025-- están integradas por bomberos especialistas en colapsos estructurales, médicos, paramédicos e ingenieros. Estas delegaciones operarán de forma coordinada con los servicios de emergencia locales y el gobierno interino de Venezuela para agilizar la localización y extracción de supervivientes en las áreas más afectadas por el sismo.

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Las autoridades de Venezuela han elevado este viernes a 920 los muertos y 3.360 los heridos a causa de los terremotos de magnitud superior a 7 en la escala abierta de Richter registrados el jueves en el país. De momento, continúan las labores de rescate y ayuda humanitaria sin que se descarte que las cifras puedan ascender.