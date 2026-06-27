Cancillería confirma fallecimiento de un chileno tras terremotos en Venezuela

Santiago de Chile, 26 jun (EFE).- La Cancillería chilena informó este viernes del fallecimiento de un ciudadano chileno a raíz de los terremotos ocurridos la tarde del miércoles en la zona central de Venezuela.

"El Ministerio de Relaciones Exteriores lamenta informar que se ha confirmado el fallecimiento de una persona de nacionalidad chilena producto de los terremotos ocurridos en Venezuela", expresaron en un comunicado.

Al menos 920 muertos y 3.360 heridos han sido reportados por las autoridades del país caribeño, 48 horas después de los dos terremotos, de magnitud 7,2 y 7,5, que afectaron principalmente a Caracas y a La Guaira.

"La Cancillería se encuentra en contacto con su familia, prestando asistencia, orientación y contención", añadieron.

Chile, uno de los países más sísmicos del mundo, envió el jueves un grupo de rescatistas a Venezuela para ayudar en las labores de búsqueda de los miles de desaparecidos y este viernes despegó un avión con ayuda humanitaria.

"Hemos llegado en un vuelo de la Fuerza Aérea de Chile con el primer grupo de voluntarios especializados del equipo USAR de Bomberos de Chile para apoyar las labores de rescate en el terremoto de Venezuela", dijo el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, desde el país caribeño.

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"Estamos muy orgullosos de haber traído la bandera chilena y la ayuda chilena", añadió. EFE