Al menos dos muertos por las lluvias torrenciales en Taiwán, que han provocado inundaciones generalizadas

Al menos dos personas han fallecido a causa del temporal de lluvias torrenciales que ha azotado por segundo día consecutivo la ciudad de Tainan, en el suroeste de Taiwán, provocando inundaciones generalizadas en la región que han dejado a numerosos residentes completamente aislados y han obligado a los servicios de emergencia a realizar rescates de urgencia.

Según ha informado la Agencia Meteorológica de la isla, las fuertes lluvias han sido provocadas por la tormenta tropical 'Mekkhala', la cual "se desplazaba hacia el norte y al este de Taiwán, intensificando así los vientos del suroeste y la aproximación de un frente meteorológico procedente del sur de China".

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Según han informado las autoridades locales, las dos víctimas mortales son mujeres de edad avanzada que fueron arrastradas por la fuerza de la corriente.

A su vez, el alcalde de Tainan, en declaraciones recogidas por el Taipei Times, ha esclarecido que "la ciudad registró más de 250 milímetros de lluvia en seis horas, lo que, junto con la marea alta, provocó graves inundaciones".

Hsu Po-sen, el alcalde de Tainan, ha declarado al medio taiwanés que las fuertes lluvias caídas en un corto período de tiempo "inundaron muchas carreteras del distrito, lo que provocó que los funcionarios del distrito y la policía se apresuraran al lugar para hacer frente a la situación y ayudar con las evacuaciones".

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