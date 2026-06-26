VÍDEO: El cónsul de Venezuela en Galicia pide "mantener la calma" y acudir al consulado para recibir "información veraz"

El cónsul de Venezuela en Galicia (con jurisdicción también en Asturias y la provincia de León) ha hecho este viernes un llamamiento a sus compatriotas residentes en la comunidad para que acudan a la delegación diplomática, "abierta las 24 horas", con el fin de recibir información "veraz" y oficial acerca de la situación de sus familiares y allegados en la República Bolivariana, tras los terremotos del pasado miércoles.

En una entrevista a Europa Press, Martín Pacheco ha reconocido que la situación del país es "muy crítica", pero ha recordado que el consulado trabaja con las delegaciones diplomáticas en España y con el embajador Timoteo Zambrano, en coordinación con el canciller de Venezuela, Yván Gil Pinto, para tener "la mayor información" posible y poder trasladarla a los nacionales que acuden para conocer la suerte de sus familias en el país caribeño.

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Así, ha explicado que están recibiendo "muchísimas llamadas", tanto desde Venezuela para tranquilizar a los compatriotas que viven en Galicia y norte de España, como de venezolanos residentes en la comunidad gallega para preguntar por la situación, que son "la mayoría".

"Aquí dejan su nombre, su dirección y su teléfono, y nosotros, al tener información de allá, se la comunicamos", ha explicado el cónsul, que ha insistido en la importancia de buscar "información oficial" y "no fiarse de las redes sociales".

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En ese sentido, ha explicado que, el primer mensaje a los venezolanos residentes en Galicia es "mantener la calma" porque "están trabajando intensamente los equipos de rescate" y, en segundo lugar, acudir al consulado para obtener información veraz.

AYUDA EXTERIOR

Martín Pacheco ha explicado que Venezuela "necesita urgentemente ayuda exterior", aunque hay problemas con algunos aeropuertos, especialmente el aeropuerto de Maiquetía Simón Bolívar, situado en La Guaira, una de las ciudades más afectadas por los sismos.

Por otra parte, ha confirmado contactos con el consulado por parte de rescatistas y personas que ofrecen su ayuda para acudir a Venezuela a cooperar en las labores de rescate. Al respecto, el cónsul ha insistido en la importancia de canalizar esa ayuda, por el momento, a través de Cruz Roja Internacional, como forma más eficaz de ser útiles.

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"Pedimos no hacer listas en cada sitio, y prepararse si es necesario. Si se pide desde Venezuela, nosotros (el consulado) ya avisaría de dónde están los centros de acopio. Pero mientras tanto, comuníquense con la Cruz Roja Internacional", ha explicado, en referencia a la necesidad de recabar material o ayudas.

Finalmente, Martín Pacheco ha recordado que hay "nexos históricos, humanos" entre Venezuela y Galicia y Asturias y ha agradecido "infinitamente" el apoyo y las muestras de solidaridad de la sociedad española y gallega.

"UN PUEBLO, UN PAÍS UNIDO"

Mientras, las muestras de solidaridad se repiten en las ciudades gallegas, donde las corporaciones locales han guardado un minuto de silencio este viernes a mediodía, y donde españoles y venezolanos residentes han expresado su cariño y apoyo.

Es el caso del matrimonio formado por José Gregorio Alvarado y Denis Caracas, residentes en Vigo desde hace un año y medio, y que, aunque han tenido la fortuna de que ninguno de sus familiares ha resultado herido en los terremotos, han trasladado su solidaridad a sus compatriotas.

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"En nuestro grupo familiar no hubo bajas, pero no por eso nos alegramos, porque todos los demás somos como hermanos, somos familia, es un pueblo, un país unido", ha proclamado José Gregorio.

Su mujer ha explicado cómo han vivido desde la distancia esta tragedia "dolorosa". "Es muy fuerte. Aunque los familiares cercanos, gracias a Dios, están bien, lo sentimos de corazón por los demás. Si esto llega allá, a nuestro país... de corazón, de alma, estamos con todos ustedes, nuestros compatriotas y sentimos muchísimo lo que pasó", ha proclamado, visiblemente emocionada.

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