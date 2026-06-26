El observatorio de precios que comprometió la Xunta ante Mercosur, oportunidad "perdida" para los sindicatos

El Consello Agrario ha conocido este viernes el observatorio de precios que comprometió la Xunta ante la firma del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, una herramienta que ha reivindicado como un paso "francamente positivo" la conselleira de Medio Rural, María Jesús Gómez, pero que para los sindicatos supone una oportunidad "perdida".

En declaraciones a Europa Press al término del Consello Agrario, el responsable de Unións Agrarias, Roberto García, ha lamentado que este observatorio solo recoja los precios en origen, y ha echado en falta que se lleve "hasta el consumidor", de modo que permita un control de precios en las distintas fases de la cadena, entre ellos la distribución.

PUBLICIDAD

Además, ha animado a "complementarlo" con un observatorio de costes, en concreto para productos como el vino, la carne y la leche, puesto que lo ve "imprescindible" para afrontar la "debilidad" del productor en la negociación de precios.

Por su parte, el portavoz de Asaga, Francisco Bello, ha opinado que el observatorio ofrece una "información valiosa" pero que "no va a servir de mucho si no lleva parejo cambios en la ley de cadena alimentaria". "Hay q ver cómo se puede trasladar" un asunto a otro, ha dicho.

PUBLICIDAD

En este sentido, el responsable de Sindicato Labrego Galego Brais Álvarez ha calificado de "insulso" el observatorio de precios. "No deja de ser una página que no va a servir al sector para nada", ha aseverado.

Al respecto, la conselleira ha precisado que las "cuestiones" relativas a la ley de cadena alimentaria "hay que tratarlas de otra forma", en referencia a eventuales "propuestas de cambio para proteger" al producto. Ese, ha apostillado, "es otro tema" distinto al observatorio que comprometió la Xunta, que estará disponible en las próximas semanas.

PUBLICIDAD

OTROS TEMAS

Entre otros temas, el Consello Agrario ha abordado un decreto sobre la mujer rural que ha motivado demandas por parte de los sindicatos, reclamaciones que María José Gómez ha señalado que la Xunta "intentará responder".

También ha sido tratado un decreto sobre formación y la recientemente aprobada estrategia contra el desperdicio alimentario. Por su parte, las organizaciones agrarias han traído a colación la problemática de la utilización de drones para tratamientos para el maíz, preocupación por excedentes en algunas denominaciones de origen y la solicitud de ayudas para los ayuntamientos de Viana do Bolo y Vilamartín de Valdeorras (Ourense) tras las riadas.

PUBLICIDAD