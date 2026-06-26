Un sismo de magnitud 5,1 sacude la costa del Pacífico de Nicaragua sin causar daños

San José, 26 jun (EFE).- Un sismo de magnitud 5,1 en la escala de Richter sacudió este viernes la costa del Pacífico de Nicaragua, sin noticia de víctimas ni daños materiales en un primer momento aunque sí alarma entre la población, informó el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (Ineter).

El temblor ocurrió a las 05:57 hora local (11:57 GMT) y su epicentro se localizó a 20 kilómetros al sureste del balneario de El Tránsito, municipio de Nagarote, en el departamento (provincia) de León, en el océano Pacífico, detalló el Ineter en un informe.

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La sismóloga del Ineter Martha Herrera precisó que el movimiento telúrico tuvo lugar a una profundidad de 83 kilómetros, explicó que fue causado por un "proceso de subducción tectónico", y que no generó ninguna alerta de tsunami en el litoral Pacífico.

Vecinos de las provincias de Managua, Carazo (suroeste) y León (noroeste) reportaron en sus redes sociales que el temblor se sintió con fuerza en esas zonas.

Nicaragua se encuentra en el flanco este de la zona geológica más activa del mundo, en la zona denominada Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se registra aproximadamente el 85 % de la actividad sísmica mundial. EFE