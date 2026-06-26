Temas del día de EFE News Latino del viernes 26 de junio

EEUU INMIGRACIÓN

Miami - Las comunidades venezolana y haitiana en Florida, las más numerosas de sus países en Estados Unidos, urgieron este viernes al Gobierno de Donald Trump a mantener el Estatus de Protección Temporal (TPS), al alegar que los terremotos de este miércoles en Venezuela y la persistente crisis de violencia en Haití justifican esa protección, un día después del revés que supuso la decisión del Suprema estadounidense al respecto.

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Miami - Organizaciones ambientalistas, defensoras de los inmigrantes y representantes tribales denuncian el impacto ambiental de 'Alligator Alcatraz' en la reserva natural de los Everglades y exigen rendición de cuentas al cumplirse un año del inicio de su construcción, un día después de que el gobernador Ron DeSantis anunciara el cierre del polémico centro migratorio.

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VENEZUELA TERREMOTO

Miami - Los venezolanos en Miami continúan movilizándose para enviar ayuda a su compatriotas en Venezuela tras los terremotos del miércoles mientras siguen aumentando las cifras de muertos, heridos y damnificados en medio de las labores de rescate.

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CANADÁ MÚSICA

Toronto (Canadá) - La música latina canadiense logró este año un reconocimiento histórico en los premios Juno, los principales galardones musicales de Canadá, gracias a la presión de la propia comunidad para hacerse oír y convencer a la industria de que ya no podía seguir compitiendo diluida en categorías genéricas. Por Julio César Rivas

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EEUU MUSEOS

Washington - El Museo de Exploración de la Sociedad National Geographic abre en Washington con exhibiciones interactivas y un gran campus que buscan atraer tanto a fanáticos de la institución, como a nuevas generaciones de curiosos y científicos poniendo en relieve la centenaria historia de la prestigiosa organización.

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EEUU IA

Los Ángeles- El ser humano ha creado y vivido el arte a lo largo de toda su historia, pero ¿puede el arte sentirnos de vuelta? La exposición 'Machine Dreams: Rainforest' intenta acercarse a esa respuesta. Se trata de la primera muestra del primer museo de inteligencia artificial del mundo, concebido por el artista turco Refik Anadol.

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AGENDA INFORMATIVA

Washington.- EEUU JUSTICIA.- El exasesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca John Bolton, hoy enfrentado a Donald Trump, comparece ante un tribunal por retención de documentos clasificados tras llegar a un acuerdo de culpabilidad con la fiscalía.

Washington.- CADENA SUMINISTROS.- Ceremonia de bienvenida de nuevos miembros latinoamericanos a la iniciativa estadounidense Pax Silica una coalición estratégica para asegurar las cadenas de suministros en la era de la inteligencia artificial con el fin de reducir la dependencia de China. (foto) (video)

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Nueva York.- WALL STREET COYUNTURA.- Wall Street cierra una semana mixta, con el Dow Jones en terreno positivo, mientras el S&P 500 y el Nasdaq retroceden lastrados ante la volatiblidad dentro del sector tecnológico.

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