Polymarket revela que gana más de 1.000 millones de dólares al año

Nueva York, 26 jun (EFE).- La plataforma de apuestas Polymarket gana más de 1.000 millones de dólares al año, según reveló este viernes al portal especializado CNBC, unas semanas después de eliminar la lista de espera en su aplicación en Estados Unidos.

"Polymarket es una empresa centrada en el producto. Durante los últimos cinco años, nos hemos dedicado a construir el mercado de predicción más grande del mundo y a comprender cómo interactúan las personas con los mercados a gran escala", declaró un portavoz de la compañía a CNBC.

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Indicó que, en Estados Unidos, la plataforma se centra "en ofrecer experiencias de mercado intuitivas, liquidez de nivel institucional y una experiencia de usuario que marque la pauta en el sector".

Recientemente, Polymarket eliminó la lista de espera de usuarios en su aplicación en este país, y ahora los internautas no necesitan un código de acceso para registrarse y pueden acceder directamente a la página principal de operaciones.

La noticia también coincide con el incremento de apuestas deportivas por eventos como el Mundial de fútbol o las finales de la NBA. Según datos de Dune Analytics citados por CNBC, el volumen de operaciones en Polymarket en Estados Unidos aumentó de 50 millones de dólares diarios a mediados de mayo a más de 200 millones el 20 de junio.

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Polymarket, lanzada el pasado diciembre en el país, permite a los usuarios o 'traders' apostar dinero sobre la probabilidad de acontecimientos globales, desde deportes y cultura hasta elecciones y conflictos, con miles de preguntas en las que tomar una posición de sí o no.

En 2022, la empresa trató de entrar en el mercado estadounidense pero fue prohibida por no registrarse de manera correcta ante los reguladores. Ahora opera bajo la aprobación de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC, en inglés). EFE

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