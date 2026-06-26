Messe Berlin Americas y el sector agrolimentario de México se alían para impulsar sus productos frescos

Messe Berlin Americas y el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) de México han anunciado este viernes una "alianza estratégica multianual" con el fin de fortalecer la posición de México en las cadenas globales de valor agroalimentario y generar oportunidades de negocio para sus productos frescos.

Según se desprende de la nota de prensa, el acuerdo pretende unir la "experiencia global" y la red internacional de Messe Berlin, a través de las ferias Fruit Logistica (Berlín) y Asia Fruit Logistica (Hong Kong), con el "liderazgo y representación sectorial" del CNA.

PUBLICIDAD

Ambas organizaciones trabajarán conjuntamente para fomentar el intercambio de conocimientos, facilitar nuevos negocios de alto valor e incrementar la presencia y competitividad de los productos agrícolas mexicanos en todo el mundo, especialmente, en lo referido a aguacates, tomates, chiles, mangos y cítricos.

Messe Berlin Americas se ha comprometido también a participar en el Foro Global Agroalimentario, feria alimentaria organizada por CNA que se celebrará en México los días 26 y 27 de noviembre. De esta forma, Fruit Logistica obtendrá visibilidad en Centroamérica, Sudamérica y el Caribe.

PUBLICIDAD

Además, Messe Berlin Americas lanzará Fruit Logistica Mexico Meetup en mayo de 2027, evento que incluirá una conferencia y un encuentro de 'networking' para los asistentes.

"A través de esta alianza buscamos acercar al sector [mexicano] a las conversaciones, tendencias y oportunidades que están definiendo el futuro del comercio internacional de frutas y verduras", ha afirmado el vicepresidente y director general de Messe Berlin Americas, Vicente Salas Hesselbach.

PUBLICIDAD

"México es hoy una de las principales potencias agroalimentarias del mundo. Con exportaciones superiores a los 50.000 millones de dólares en 2025, hemos consolidado nuestra posición como proveedor confiable y estratégico de alimentos para los mercados globales", ha destacado, por su parte, el presidente del CNA, Jorge Esteve Recolons.