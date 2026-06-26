María del Monte se pronuncia: de la polémica cancelación de Isabel Pantoja, a su ausencia en la fiesta de Isa Pi

Después de su sonada ausencia en la fiesta con la que Isa Pantoja y Asraf Beno celebraron el primer cumpleaños de su hijo Cairo el viernes pasado en El Puerto de Santamaría con la presencia de Anabel Pantoja y de algunas examigas de Isabel Pantoja como Chelo García-Cortés o Loli 'la kioskera', María del Monte ha aclarado la razón de peso por la que no pudo estar al lado de su ahijada en un día tan especial para ella a pesar de que su relación atraviesa por su mejor momento.

"Canté con Manu Carrasco en su concierto en Sevilla y no se puede estar en dos sitios a la vez. Yo a Manu lo adoro, nos queremos mucho porque es un tío que se da a querer solo. Es tan limpio, tan blanco, tan puro, tan auténtico, tan de verdad... Disfruté participando en su concierto muchísimo, pero lo que disfruté en los ensayos, que estaba el estadio vacío y estábamos los dos allí con su banda, fue otra cosa" ha explicado, revelando que a pesar de no asistir al cumpleaños sí llamó a Isa para felicitarla en una fecha tan señalada que pronto celebrarán juntas en la intimidad.

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Sobre lo que no ha querido pronunciarse, sin embargo, es sobre la nueva polémica que envuelve a Isabel Pantoja después de la suspensión definitiva de su concierto previsto para este sábado en el Icónica Santalucía Sevilla Fest en la Plaza de España de Sevilla, que habría cancelado unilateralmente sin dar explicaciones a la organización del festival, que estaría dispuesto a emprender acciones legales contra la artista por incumplimiento de contrato. "No tengo ni idea cariño. Gracias, hasta lueguito" ha afirmado María con una sonrisa, desmarcándose una vez más de todo lo relacionado con la que fue su gran amiga.