La OMM, ante los récords de temperatura europeos: "hay que acostumbrarse, lamentablemente"

Ginebra, 26 jun (EFE).- Regiones como Europa, especialmente afectadas por el calentamiento global, "lamentablemente deberán acostumbrarse" a olas de calor como la que actualmente afecta al continente, con temperaturas récord para el mes de junio en países como Suiza (38 grados) o Reino Unido (36,4), indicó este viernes la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

"Estamos viendo niveles de calor que serían más propios de finales de julio o agosto", indicó en rueda de prensa la portavoz de la agencia Clare Nullis, quien señaló que las altas temperaturas van acompañadas de sequía en Francia, con un aumento del riesgo de los incendios forestales.

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Acompañando a Nullis, el responsable de información climática de la OMM, John Kennedy, explicó que la ola de calor es causada por diversos factores, entre ellos el hecho de que nos encontremos en los días de más luz del año, próximos al solsticio de verano.

Ello va acompañado de una alta presión sobre el continente flanqueada por sistemas de baja presión, denominado por los expertos "bloqueo en omega" y que canaliza aire caliente desde el norte de África al oeste de Europa.

"En el centro de ese bloqueo, el aire desciende, se acumula sobre el continente. Al bajar, se calienta y dificulta la formación de nubes, lo que aumenta la radiación solar y con ello las temperaturas", explicó el experto de la OMM.

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Este tipo de bloqueos pueden estabilizarse durante días o incluso semanas, destacó Kennedy, quien consideró la ola de calor "inusual, pero no excepcional".

Recordó que en el último siglo transcurrida desde una histórica ola de calor que afectó a Europa en 1976, considerada la peor del siglo XX, el continente en su conjunto se ha calentado un promedio de dos grados centígrados.

"Olas de calor como ésta son lo que esperamos ver en un clima cambiante, y las altas temperaturas extremas ocurrirán con mayor frecuencia, durante más tiempo y con mayor intensidad a medida que continúa el calentamiento global", agregó. EFE