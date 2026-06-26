Feijóo dice que España está obligada a mandar toda la ayuda posible a Venezuela y agradece su labor a UME y sanitarios

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este viernes que España está "obligada a mandar toda la ayuda disponible" a Venezuela tras los terremotos y ha agradecido su labor a la Unidad Militar de Emergencias (UME), al Ejercito del Aire, a los sanitarios y bomberos y a la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID).

"En los momentos más difíciles es cuando un país demuestra quién es", ha declarado Feijóo en un mensaje en 'X', que ha recogido Europa Press. Las autoridades venezolanas han elevado ya a 235 el número de fallecidos y a más de 4.300 la cifra de heridos por causa del doble terremoto de magnitud 7,5 y 7,2 en la escala de Richter que sacudió Venezuela este jueves.

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El presidente del PP ha expresado todo el apoyo al pueblo venezolano. "Gracias a la UME, al Ejército del Aire, a la AECID y a los sanitarios y bomberos desplegados en Venezuela por representar, con profesionalidad, entrega y humanidad, lo mejor de nuestra nación. España está obligada a mandar toda la ayuda disponible", ha resaltado.

Precisamente, el avión que el Ministerio de Defensa ha fletado con efectivos de la UME ha despegado en la madrugada de este viernes para colaborar en las tareas de rescate tras los dos terremotos que ha sufrido Venezuela.