EEUU sanciona una refinería de oro y varias empresas de Ruanda por supuesto tráfico de minerales desde RDC

El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado sanciones contra una refinería de oro de Ruanda y otras empresas y personas del país africano por su supuesta implicación en una red de contrabando de minerales en el este de República Democrática del Congo (RDC), en colaboración con el grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23), que controla diversas áreas en esta zona del país.

El Departamento del Tesoro estadounidense ha señalado que esta red "trabaja en coordinación" con el M23, respaldado por Kigali, para "realizar contrabando ilegal de minerales desde el este de RDC hacia Ruanda", antes de defender que este paso "apoya" el acuerdo de paz alcanzado en diciembre de 2025 entre ambos países africanos.

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"Estados Unidos no permitirá que grupos deshonestos se beneficien del comercio ilícito de minerales y desestabilicen la región", ha señalado el secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien ha reseñado que "la riqueza mineral de RDC pertenece legítimamente al pueblo congoleño".

"Bajo el liderazgo del presidente (estadounidense, Donald) Trump, seguiremos tomando medidas contundentes contra quienes fomentan la violencia, la explotación y los ataques contra el pueblo congoleño", ha manifestado, según un comunicado publicado por el Departamento del Tesoro.

La cartera ha sostenido que la empresa Gasabo Gold Refinery LTD ha funcionado como "socio clave" de funcionarios de Ruanda y miembros del M23 para el traslado de oro desde el este de RDC en las zonas controladas por el grupo en la provincia de Kivu Sur. El oro es llevado a Rusizi, en Ruanda, desde donde es trasladado a Kigali.

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En este sentido, ha apuntado que a principios de 2026 fueron trasladados por esta vía 60 kilogramos de oro a través de esta red, antes de afirmar que entre los sancionados figuran el presidente de Gasabo Gold, Jean Malic Kalima, y el director de operaciones de la compañía, Bosco Kayobotsi.

El Departamento del Tesoro ha resaltado que Kalima también controla las compañías mineras ruandesas Bugambira Mines, Wolfram Mining and Processing y Rwinkwavu Mining Corporation, todas ellas incluidas en esta batería de sanciones.

Por su parte, el portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Thomas Pigott, ha pedido "a todos los actores" que "detengan el tráfico ilegal de minerales de guerra, que financia a los grupos armados, facilita el trabajo infantil y forzoso y perpetua la violencia sexual en las comunidades mineras".

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"Todos los actores de la cadena de suministro de minerales, incluidos los usuarios finales y las instituciones financieras, deben garantizar la aplicación sistemática de prácticas responsables y aprovechar su influencia para incentivar el desarrollo de un sector minero totalmente lícito y transparente", ha dicho.

Pigott ha hecho hincapié en que estas sanciones son parte de las medidas estadounidenses, "incluidas las sanciones impuestas a los traficantes de minerales de conflicto en agosto de 2025", para que "quienes se benefician del sufrimiento del este de RDC" hagan frente a "consecuencias".

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"Estados Unidos mantiene su compromiso con una región de los Grandes Lagos pacífica y próspera, con un sector minero libre de flujos ilícitos y financiación de conflictos, que contribuya al crecimiento económico local y a cadenas de suministro y mercados globales seguros y totalmente lícitos", ha zanjado.