Bruselas aprecia una lenta recuperación de los flujos de petróleo tras el acuerdo entre EEUU e Irán

La Comisión Europea ha constatado que los flujos comerciales de petróleo "están comenzando a recuperarse lentamente" tras el acuerdo firmado la pasada semana entre Estados Unidos e Irán, aunque ha advertido de que los suministros procedentes de Oriente Próximo tardarán todavía en llegar a Europa y ha llamado a mantener la coordinación entre los Estados miembro.

Esta es la principal conclusión de la última reunión del Grupo de Coordinación del Petróleo, en la que Bruselas y los Veintisiete han analizado la situación del mercado energético y han coincidido en la necesidad de mantener una estrecha coordinación para seguir de cerca su evolución y responder de forma conjunta si fuera necesario adoptar nuevas medidas.

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En su evaluación, el Ejecutivo comunitario considera que el sector de los productos petrolíferos ha demostrado "solidez y resiliencia" durante las últimas semanas y destaca que la actuación coordinada de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha contribuido a aportar una fuente adicional de suministro a la UE.

Bruselas también subraya el comportamiento del mercado del combustible para aviación, que ha conseguido limitar el impacto del cierre del estrecho de Ormuz gracias al aumento de las importaciones desde otros orígenes y al incremento de la producción de combustible para aviones dentro del bloque.

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En cuanto al petróleo crudo, el Grupo de Coordinación considera que la situación permanece "estable por el momento", una evolución que atribuye principalmente a la reducción de las reservas mundiales registrada durante los últimos meses.