Viernes 26 de junio de 2026 (19.30 GMT)

Madrid, 25 jun (EFE).-

Caracas.- Venezuela vive conmocionada por los efectos de los dos fuertes terremotos que sacudieron el miércoles el centro del país y movilizaron la solidaridad internacional en ayuda a los damnificados por una tragedia de proporciones aún desconocidas.

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Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, hace un balance de la reunión que sostuvo con el rey de España, Felipe VI, en la que abordaron temas como los pueblos originarios y la normalización de la relación bilateral.

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Nabatieh (Líbano).- La comunidad chií del Líbano conmemora este viernes la ashura, principal celebración religiosa de esta rama del islam, en la ciudad meridional libanesa de Nabatieh, en una jornada marcada por la expectativa generada tras la quinta ronda de negociaciones entre el Líbano e Israel celebrada la víspera en Washington para intentar alcanzar una tregua duradera.

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Viena.- La ONU difunde en Viena el Informe Mundial sobre las Drogas 2026, que analiza la evolución del problema de los estupefacientes a escala global, con especial atención a la expansión de las drogas sintéticas y al crecimiento de los mercados de metanfetamina y cocaína.

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Tokio.- El director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, realiza una conferencia de prensa en Tokio como parte de su viaje a Japón, en el que ha visitado la accidentada central nuclear de Fukushima y afirmado que las inspecciones en Irán comenzarán "pronto".

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Santo Domingo.- La directora general de la Fundación Mapfre, Elvira Vega, aborda en una entrevista con EFE los proyectos de la institución que dirige para la República Dominicana, con motivo de su viaje a dicho país en el que estará acompañada de la infanta Elena en su calidad de directora de Proyectos de la Fundación Mapfre.

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Ciudad de Panamá.- Décimo aniversario de la ampliación del Canal de Panamá, un tercer carril por el que pasan buques con hasta el triple de carga de los que cruzan las esclusas centenarias, multiplicando además sus ingresos.

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Washington.- Ceremonia de bienvenida de nuevos miembros latinoamericanos a la iniciativa estadounidense Pax Silica una coalición estratégica para asegurar las cadenas de suministros en la era de la inteligencia artificial con el fin de reducir la dependencia de China.

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Madrid.- El presidente de Argentina, Javier Milei, recibe la Medalla de Honor de la Universidad privada CEU San Pablo, durante una visita a Madrid en la que no tiene previsto reunirse con las principales autoridades españolas, señal del mal momento que atraviesan las relaciones bilaterales.

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Londres.- Bajo el título 'Old Masters', La casa de subastas Sotheby's en Londres presenta las obras que saldrán a la venta el 1 y 2 de julio, entre las que se encuentran pinturas de Botticelli y Rembrandt, entre otros.

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Washington.- El Museo de Exploración de la Sociedad National Geographic abre en Washington con exhibiciones interactivas y un gran campus que buscan atraer tanto a fanáticos de la institución, como a nuevas generaciones de curiosos y científicos poniendo en relieve la centenaria historia de la prestigiosa organización.

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Bogotá.- Inauguración de la 17 edición de la Cómic Con Colombia, que comienza este viernes y se extiende hasta el lunes, y reúne a miles de fanáticos de la cultura pop.

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Berlín.- El español Pedro Calles, técnico del Alba de Berlín desde el pasado mes de marzo de 2025, se ha convertido en la gran sorpresa del baloncesto alemán tras conquistar el pasado domingo con el club berlinés la liga germana contra todo pronóstico, después de haber desarrollado el grueso de su carrera en el país centroeuropeo, donde entrenó los equipos de Artland, Vechta, Oldemburgo antes de recalar en la capital teutona.

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lgs/EFETV

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