Sánchez seguirá su batalla para que se anulen los votos de los peruanos en el exterior

Lima, 24 jun (EFE).- El candidato izquierdista Roberto Sánchez afirmó este miércoles que apelará ante el máximo tribunal electoral de Perú los fallos que han rechazado anular los votos de peruanos en el exterior, a pesar de que este jurado ya declaró infundadas 23 apelaciones de su partido contra votaciones dentro y fuera del territorio peruano.

El postulante presidencial de Juntos por el Perú ha denunciado que hay "un fraude en desarrollo" y que no reconocerá a su rival electoral Keiko Fujimori como la ganadora de las elecciones en segunda vuelta, a pesar de que la ventaja de más de 44.000 votos ya es irreversible y sólo resta el cómputo de los votos impugnados por su agrupación.

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"Si el jurado electoral especial dice que no procede, vamos a apelar e iremos al pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el pleno tendrá que decidir. Tenemos nuestras razones y hay magistrados que apoyan nuestra versión porque nosotros no hemos originado esta afectación grave", dijo Sánchez.

Argumentó su solicitud de anular la votación en el exterior por considerar que se vulneró la norma electoral al cambiarse para la segunda vuelta y la protección de los votos hasta su llegada a Lima, lo que revertiría los resultados y le haría ganador a él, que ha sido el más votado en el territorio nacional.

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"Sabemos cuál es nuestro lugar, 9 millones de peruanos le han dicho que no a la propuesta del fujimorismo", agregó Sánchez.

No obstante, el pleno del JNE declaró infundadas 23 apelaciones presentadas por Juntos por el Perú referidas a actas observadas en Santiago (Chile), Nueva Jersey (Estados Unidos) y las ciudades peruanas de Huancavelica, Ucayali y en el distrito limeño de Ate.

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"Dichos recursos, presentados contra lo resuelto por los Jurados Electorales Especiales, fueron declarados infundados por el supremo tribunal electoral", precisó el JNE este miércoles.

Por su parte, la candidata ganadora de los comicios, la derechista Keiko Fujimori, aseguró que espera que en los próximos días el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclame oficialmente los resultados para comenzar a componer su gobierno y preparar las primeras medidas de su gestión.

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"Es importante que en los próximos días podamos tener ya la proclamación de los entes electorales", dijo Fujimori en un pronunciamiento junto a un montón de cajas con más de 82.500 actas recabadas por sus más de 90.000 delegados desplegados el día de la votación de la segunda vuelta presidencial, del pasado 7 de junio, con el objetivo de vigilar el sufragio y poder acreditar su triunfo.

La líder del partido Fuerza Popular aseguró que entiende cómo puede sentirse Sánchez, ya que ella ha pasado por la misma situación tres veces, al haber sido derrotada en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales frente a Ollanta Humala (2011), Pedro Pablo Kuczynski (2016) y Pedro Castillo (2021), las dos últimas por apenas 40.000 votos de diferencia.

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A su vez, la misión de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Perú reiteró este miércoles que no ha observado irregularidades en el conteo de votos de la segunda vuelta presidencial ni dentro ni fuera del país andino, que da como ganadora a Fujimori.

La OEA detalló que el grupo de trabajo estuvo presente en todo el territorio nacional y en cuatro ciudades del exterior y que con el 99,86 % de actas contabilizadas, "no ha identificado irregularidades, ni en el ámbito nacional ni en el exterior, que hayan alterado la voluntad de millones de peruanos expresada en las urnas el pasado 7 de junio".EFE

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