Terremotos en Venezuela obligan a Copa Airlines a suspender vuelos entre Panamá y Caracas

Ciudad de Panamá, 24 jun (EFE).- La aerolínea panameña Copa Airlines informó de la cancelación de los vuelos entre Panamá y Caracas programados para la noche de este miércoles y mañana jueves, debido a las afectaciones registradas en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía tras dos terremotos de gran magnitud ocurridos en Venezuela durante la jornada.

"Los vuelos programados para la noche de hoy miércoles y mañana jueves 25 de junio entre Panamá y Caracas han sido cancelados", señala el comunicado difundido este miércoles por la aerolínea.

Agrega que por el momento han decidido mantener sus "itinerarios desde y hacia el resto de los destinos en Venezuela sin cambios, aun cuando el espacio aéreo del país se encuentra actualmente clausurado".

Destaca la nota que "temprano en la mañana de este jueves 25 de junio se realizará una nueva evaluación de la situación para determinar posibles afectaciones adicionales, las cuales comunicaremos de manera oportuna".

Asimismo, la compañía anunció una política de flexibilización para los viajeros con boletos emitidos hasta el 24 de junio de 2026 y con itinerarios desde o hacia Caracas programados entre el 24 de junio y el 2 de julio de 2026.

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Entre las opciones ofrecidas figura el cambio de fecha de viaje sin cargos por modificación o diferencia tarifaria, sujeto a las condiciones aplicables. Los cambios podrán gestionarse hasta el 2 de julio y el nuevo itinerario deberá iniciarse antes del 31 de julio de 2026.

Los pasajeros también podrán modificar su origen o destino sin costo adicional por cambio o diferencia de tarifa, optando por alguna de las ciudades venezolanas servidas por Copa Airlines, entre ellas Valencia, Barcelona, Barquisimeto y Maracaibo.

Los terremotos de magnitud 7,5 y 7,2 ocurridos en la tarde de este miércoles y con apenas unos segundos de diferencia dejaron numerosos edificios derrumbados y fachadas con grietas en Caracas.

Las autoridades aún no han ofrecido un balance oficial de daños, heridos o fallecidos, aunque el alcalde del municipio caraqueño de Chacao, Gustavo Duque, confirmó víctimas fatales, sin precisar una cifra.

Según una proyección del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), los sismos registrados frente a la costa de Venezuela podrían dejar un saldo potencial de entre 10.000 y 100.000 fallecidos, de acuerdo con la evaluación preliminar de su sistema PAGER, que también anticipa importantes pérdidas económicas.

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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, declaró el estado de emergencia tras los terremotos que afectaron la zona central del país y anunció la activación de toda la red de salud pública y privada.EFE