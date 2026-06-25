Entrecanales anuncia que se presentará a la reelección de la presidencia de Acciona

El presidente y consejero delegado de Acciona, José Manuel Entrecanales Domecq, ha anunciado que se presentará a la reelección del cargo el próximo año 2027.

En el contexto de la celebración de la junta de accionistas de la firma este jueves en Madrid, el ejecutivo ha reconocido que sí que le gustaría optar a la reelección del cargo que ostenta en la actualidad.

"Sí, en principio sí, ya que me encuentro muy bien para seguir en el cargo un tiempo más", ha respondido ante la pregunta de que si pretende continuar al frente de Acciona.

Asimismo, Entrecanales ha reconocido que la crisis que afrontaron en la empresa a raíz de la causa judicial sobre los contratos irregulares que involucran a los exaltos cargos del PSOE Santos Cerdán y José Luis Ábalos, así como a Koldo García, fue "una de las más difíciles de su vida profesional".

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APROBACIÓN DE LOS ACUERDOS PROPUESTOS

Por otra parte, en lo que respecta a la junta de accionistas, todos los acuerdos propuestos han recibido 'luz verde'.

En concreto, la empresa ha aprobado la reelección de tres miembros del órgano rector, un dividendo de al menos 5,65 euros por acción pagadero el 9 de julio, la renovación de KPMG como auditor de las cuentas hasta 2029 y elevar la remuneración máxima para el conjunto de los consejeros no ejecutivos de 1,7 a 2,2 millones de euros brutos anuales.

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El orden del día ha contemplado la reelección de María Salgado Madriñán y Teresa Sanjurjo González como consejeras independientes, así como de Jerónimo Marcos Gerard Rivero como consejero externo.

Además, se han refrendado las cuentas anuales y los informes de gestión relativos al ejercicio 2025, así como la autorización al consejo de administración a que realice adquisiciones derivativas de acciones propias por un periodo de cinco años y limitadas al 10% del capital social suscrito. También se ha aprobado la posibilidad de convocar juntas extraordinarias con una antelación mínima de 15 días.

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