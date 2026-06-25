Keiko Fujimori, próxima presidenta de Perú, manda "fuerza para Venezuela" tras terremotos

Lima, 24 jun (EFE).- La candidata derechista Keiko Fujimori, ganadora de la segunda vuelta de la elección presidencial de Perú, envió un mensaje de "fuerza para Venezuela" al solidarizarse con el país tras sendos terremotos consecutivos de magnitudes 7,5 y 7,2 registrados en la tarde de este miércoles.

"Quiero expresar mi solidaridad con todo el pueblo venezolano tras los fuertes terremotos registrados hoy. Mi corazón está con las familias que vienen atravesando momentos de angustia e incertidumbre a causa de esta tragedia", manifestó Fujimori en un mensaje publicado en redes sociales.

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"Elevo mis oraciones por todos los afectados y por quienes, con valentía y entrega, participan en las labores de rescate y ayuda. Fuerza para Venezuela", añadió la hija y heredera política del expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000).

En Perú reside la segunda mayor comunidad de migrantes y refugiados venezolanos, que bordea los 1,6 millones, la mayoría concentrados en la capital Lima, lo que significa cerca del 5 % de la población del país.

Según el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos, el Caribe venezolano experimentó un "doblete sísmico", un fenómeno donde dos terremotos de gran magnitud ocurren con pocos segundos de diferencia en la misma zona, y que en este caso fue con un lapso de 39 segundos.

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Las autoridades aún no han ofrecido un informe de daños o de heridos y fallecidos, aunque el alcalde del municipio caraqueño de Chacao, Gustavo Duque, confirmó víctimas fatales, sin precisar una cifra. EFE