Jefe de la OCHA destaca la "increíble movilización global" tras terremotos en Venezuela

Nueva York, 25 jun (EFE).- El secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios de la ONU, Tom Fletcher, destacó este jueves a EFE la "increíble movilización global" para ayudar a Venezuela, con cientos de efectivos listos para los esfuerzos de emergencia tras los terremotos.

"Hemos trabajado con el despliegue de 12 equipos de unas 80 personas cada uno de todo el mundo, una increíble movilización global, con apoyo de EE.UU., Rusia, China, México Catar... (...) El primer equipo irá esta noche, de Suiza", señaló Fletcher en conversación telefónica.

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Este equipo trabajará con efectivos de la OCHA (Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios), "con perros, herramientas y equipamientos para empezar a sacar cuerpos de los escombros mañana, y tenemos otros 13 equipos preparándose para movilizarse también", explicó el diplomático.

Las labores de emergencia se están coordinando "a contrarreloj" en Caracas, con una red que incluye al coordinador de la ONU en Venezuela, Gianluca Rampolla del Tindaro, a los equipos de la OCHA y a las autoridades locales.

Fletcher señaló que se trata de equipos expertos, "entrenados y acreditados, que saben lo que hacen y es la gente correcta para ir allí," y están coordinándolos "cuidadosamente, para asegurar que todo el mundo maximiza el trabajo que puede hacer y la ayuda que puede brindar".

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"También vamos a enviar equipos de socorro de emergencia con médicos, comida, agua, refugio, en las próximas semanas. Ahora nos centraremos en salvar todas las vidas posibles, y las próximas semanas eso pasará a ser una respuesta humanitaria", abundó.

La situación sobre el terreno, dijo, es "de una devastación realmente aterradora".

El diplomático aseveró que, antes de los terremotos de ayer, la ONU intentaba dar ayuda humanitaria a 8 millones de personas, por lo que "el desafío ya es grande": "Esto lo hace mucho, mucho, más difícil, pero nuestro foco total es en esta respuesta de emergencia".

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"Estamos totalmente movilizados, cada hora cuenta y salvaremos todas las vidas que podamos", aseguró el británico, que reiteró que la "prioridad número uno" para los humanitarios es la labor de "búsqueda y rescate".

Fletcher también dirigió un mensaje a la población venezolana que busca a sus seres queridos y está sumida en la preocupación, para "que sepan que la ayuda ya llega, y la estamos llevando allí lo más rápido posible".

La ONU ha establecido, además, una "célula de comunicación" entre las autoridades locales y los equipos de la OCHA sobre el terreno, y están "en contacto cercano" con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, aseguró. EFE