Google Play Store extiende a nivel global su nuevo programa de pagos alternativos y unifica comisiones

Google ha anunciado un nuevo programa de facturación que permitirá a los desarrolladores de todo el mundo utilizar sistemas alternativos o enlaces web externos en su tienda de aplicaciones, y que fija, además, las comisiones que se pagan.

La compañía tecnológica partido de los sistemas de pago alternativos que ya ofrece en la Unión Europea, Reino Unido y Estados Unidos para diseñar un nuevo programa que tendrá alcance global, aunque se implementará de manera gradual.

El 30 de junio de aplicará en el Espacio Económico Europeo, Reino Unido y Estados Unidos. Posteriormente, el 30 de septiembre llegará a Australia, mientras que Japón y Corea deberán esperar al 31 de diciembre. El esto del mundo lo tendrá disponible a partir del 30 de septiembre de 2027.

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Este programa permitirá a los desarrolladores de Android utilizar el sistema de pago que incluye Google Play Store que, según la compañía, "gestiona de forma segura, eficiente e intuitiva las complejidades de los impuestos, el cumplimiento normativo y las suscripciones en más de 195 mercados con más de 300 métodos de pago locales", como indica en un comunicado. Supone el pago de una comisión del 5 por ciento.

Para aquellos que quieran flexibilidad, los desarrolladores podrán optar por un sistema de facturación alternativo o por dirigir a los usuarios directamente a su página web para realizar las compras, tanto de aplicaciones como de los elementos dentro de la aplicación.

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Asimismo, Google les permite diseñar la pantalla de selección, para colocar otra que sea alternativa a la que ofrece el gigante tecnología, pero siempre que respete sus directrices en materia de interfaz de usuario.

Esto se acompaña de una homogeneización de las comisiones, que se dividen en servicio y facturación. Será del 10 por ciento sobre el primer millón de dólares en ingresos anuales tanto en nuevas instalaciones como en existentes, y también para las suscripciones con renovación que se renuevan de manera automática.

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El porcentaje subirá al 20 por ciento a partir del millón de doláres en nuevas instalaciones. En el caso de las instalaciones existentes, será del 20 por ciento para los enlaces web externos y del 25 por ciento en el sistema de pago alternativo.

GAMES LEVEL UP

Google también contempla novedades para los desarrolladores que ofrezcan experiencias de usuarios adicionales. Para ello, ha actualizado Games Level Up, con el que se promueve el descubrimiento de juegos y la interacción. En este programa, Google ha establecido una comisión del 10 por ciento en las suscripciones que se autorrenuevan, del 15 por ciento en las nuevas instalaciones y, para las instalaciones existentes, del 15 por ciento si optan por enlace externo y del 20 por ciento por sistema de pago alternativo.

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Google también ha anunciado un nuevo programa de experiencia de aplicaciones, sobre todo en aplicaciones premium y multidipositivo, en la que se ofrece a los usuarios seguridad para su cuenta y sus credenciales, y uso fluido y estable. Aquí se aplicarán las mismas comisiones que Games Level Up.