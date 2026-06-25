La Embajada venezolana y los consulados en España se movilizan para ayudar a localizar a familiares

La Embajada de Venezuela en Madrid y los cinco consulados con que cuenta el país en España están plenamente movilizados y tienen sus "puertas abiertas" para atender a los ciudadanos que requieran información tras los devastadores terremotos que han afectado al país y ayudarles en la "ubicación" de familiares.

En un comunicado, la Embajada ha expresado "sus más profundas condolencias a familiares y allegados de quienes perdieron la vida durante esta tragedia", asícomo su solidaridad, en particular a los venezolanos que viven en España y que "atraviesan momentos de angustia por la situación de sus familiares en el territorio nacional".

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En estas circunstancias, y por instrucciones del canciller, Yvan Gil, el nuevo embajador en España, Timoteo Zambrano, que llegó a Madrid el pasado 12 de junio, "ha ordenado la activación inmediata" tanto de la Embajada como de los cinco consulados que hay repartidos por todo el país.

El objetivo, según el comunicado, es "brindar la información oficial y necesaria a los ciudadanos que la requieran" así como "articular con las autoridades en Venezuela para la ubicación de aquellos familiares con los que algún connacional no logre establecer comunicación".

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Asimismo, desde la legación diplomática se ha instado a los venezolanos en España "a mantener la calma y a seguir exclusivamente los reportes de los canales oficiales del Estado venezolano para evitar la difusión de informaciones falsas o alarmistas".

"Esta Embajada, así como nuestros consulados permanecen de puertas abiertas, reafirmando el compromiso indeclinable de proteger y asistir a nuestro pueblo dondequiera que se encuentre", concluye el comunicado.

Los venezolanos residentes en territorio español podrán comunicarse a través de los siguientes números de teléfono:

- Embajada en Madrid: +34 915 981 200

- Consulado en Madrid: +34 650 817 137

- Consulado en Barcelona: +34 650 285 759

- Consulado en Bilbao: +34 639 154 752

- Consulado en Vigo: +34 672 353 744

- Consulado en Islas Canarias: +34 608 670 628