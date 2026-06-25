Bruselas aumenta el control sobre los servicios en la nube de Amazon y Microsoft

Bruselas, 25 jun (EFE).- La Comisión Europea aumentó este jueves el control sobre los servicios de computación en la nube de Amazon (AWS) y Microsoft (Azure), al considerar que su penetración en el mercado les ha llevado a superar "con creces" la de sus competidores y deberían cumplir, por tanto, con las reglas antimonopolio en el sector digital.

Aunque ninguna de ellas alcanza el umbral de los 45 millones de usuarios mensuales que fija la ley de mercados digitales para que Bruselas pueda designar a las tecnológicas como grandes plataformas "AWS y Azure han alcanzado una facturación significativa, y su capacidad operativa e inversiones parecen haber superado con creces las de sus competidores", explicó el Ejecutivo comunitario en un comunicado.

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La Comisión ha tenido en cuenta, además, la importancia que los servicios en la nube tienen para el desarrollo de la inteligencia artificial, un ámbito en el que AWS y Azure "parecen retener una gran proporción de esta mayor demanda" de sus centros de datos.

Es la conclusión a la que ha llegado Bruselas tras la investigación que abrió en noviembre del año pasado para decidir si debía obligar a ambas empresas a garantizar una mayor competencia en el sector digital.

"En Europa, dependemos cada vez más de los servicios de computación en la nube. Desde consumidores hasta empresas de todos los tamaños, pasando por las administraciones públicas. Estos servicios seguirán cobrando importancia, por lo que es fundamental garantizar un mercado competitivo", dijo la vicepresidenta de la Comisión, Teresa Ribera, encargada de la política de Competencia.

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En la misma línea, la vicepresidenta encargada de la política Digital, Henna Virkkunen, apuntó que "los servicios en la nube se han convertido en un pilar fundamental de la economía europea, y en un requisito indispensable para la IA, con más de la mitad de las empresas de la UE que ya dependen de ellos".

La decisión del Ejecutivo comunitario llega tres semanas después de haber presentado su paquete de soberanía tecnológica, con el que aspira a reducir la dependencia que la UE tiene de los servicios estadounidenses de computación en la nube.

Amazon y Azure tienen ahora la posibilidad de rebatir los argumentos de la Comisión, pero si Bruselas acaba confirmando su opinión preliminar, les acabara designando como grandes plataformas y les obligará a una mayor competencia.

Amazon considera que "en Europa, los servicios en la nube ya son altamente competitivos, con precios a la baja que reflejan la abundancia de opciones y miles de millones de euros en nuevas inversiones", según publicó en un comunicado el pasado 2 de junio, previendo que esta podría ser la decisión que acabase tomando la Comisión.

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La empresa señaló que no se la debe designar como una gran plataforma en base a la ley de mercados digitales, porque la ley de datos de la UE ya regula "las mismas preocupaciones que está examinando la investigación de la Comisión".

Microsoft cuestiona además que Bruselas no haya incluido en su investigación a Google Cloude, la tercera empresa líder en el sector.

"Nos sigue preocupando que ignorar el creciente poder de Google Cloud y Gemini desequilibre el mercado de forma perjudicial", dijo un portavoz de la compañía. EFE