Macrón anuncia la captura de un petrolero de la 'flota fantasma' rusa frente a Sicilia

París, 25 jun (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció este jueves que la Marina francesa interceptó el martes el petrolero 'Deliver' cuando navegaba frente a las costas de Sicilia, en una operación dirigida contra la denominada 'flota fantasma' utilizada por Moscú para eludir las sanciones impuestas a Rusia.

"Esta nueva acción contra la flota fantasma, realizada pocos días después de una operación similar llevada a cabo por el Reino Unido, ilustra la determinación de los europeos", afirmó el jefe de Estado francés en sus redes sociales.

Macron aseguró que Europa no permitirá que esta red de buques continúe esquivando las sanciones internacionales contra Rusia por su guerra contra Ucrania. "No dejaremos que la flota fantasma eluda las sanciones y financie el esfuerzo de guerra ruso", señaló.

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El presidente añadió que la Unión Europea seguirá adoptando todas las medidas necesarias para aumentar el coste de la guerra para Rusia y favorecer una paz "robusta y duradera" en Ucrania.

"Europa está decidida", subrayó. EFE

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