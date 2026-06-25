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Exteriores confirma dos españoles muertos y 80 desparecidos

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El Ministerio de Asuntos Exteriores, Cooperación y Unión Europea ha informado del fallecimiento de dos españoles en Venezuela tras los dos terremotos de la pasada madrugada. Asimismo, el departamento que dirige José Manuel Albares ha elevado el número de españoles desaparecidos a 80.

"Exteriores informa de que el número de españoles no localizados en estos momentos es de 80. Lamentamos profundamente el fallecimiento de dos españoles confirmado por sus propios familiares, a quienes trasladamos nuestras condolencias", han informado fuentes del Ministerio.

Además, Exteriores ha lamentado también el fallecimiento de un conductor de la Embajada de España en Caracas, de nacionalidad venezolana, junto a su mujer y sus dos hijas. "Trasladamos nuestras condolencias a sus allegados", ha expresado el departamento.

El Ministerio recuerda que las líneas de emergencia consular están abiertas y operativas en todo momento y que sus números se pueden consultar en las redes sociales del Ministerio y de la Embajada en Venezuela.

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