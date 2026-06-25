El Museo del Romanticismo acoge 'El artista en Italia' con 17 dibujos inéditos de Federico y Luis de Madrazo

El Museo Nacional del Romanticismo presenta la exposición 'El artista en Italia', una muestra que ahonda en los viajes de formación que los artistas europeos realizaban a este país a mediados del siglo XIX.

La exposición, que podrá visitarse hasta el 20 de septiembre, reúne por primera vez diecisiete dibujos inéditos realizados por Federico y Luis de Madrazo y Vicente Palmaroli en una etapa anterior a la creación de la Academia de España en Roma.

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Así, las obras pertenecen a la colección del museo y trece de ellas son adquisiciones recientes del Ministerio de Cultura para la institución.

En el siglo XIX, estos y otros artistas encontraron inspiración en Roma, en las obras de Miguel Ángel, Rafael o Giotto y en las ruinas de la Antigüedad, pero les cautivaron también los tipos populares que, por su carácter pintoresco, se convirtieron en los protagonistas de las estampas que circulaban y se coleccionaban en la época.

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De hecho, los estudiantes podían encontrar modelos ataviados con indumentaria tradicional en las distintas academias de dibujo que comenzaban a poblar la ciudad, y asimismo podían dibujar a las campesinas que iban a Roma a vender sus productos y posaban, fundamentalmente en el entorno de Piazza di Spagna, a cambio de un dinero extra.

El título de la exposición está tomado de la publicación de José Galofre 'El artista en Italia y demás países de Europa. Estado actual de las Bellas Artes' (1851), donde se afirma que "tanto el pintor, como el escultor y grabador, deben necesariamente frecuentar por la noche ciertas escuelas privadas de desnudo, pliegues y trajes, donde se les admite mediante el pago de una retribución convencional".

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"Téngase presente, sin embargo, que, para formarse el colorido, es preciso copiar la figura de día, porque quien pinte de noche, fácilmente incurrirá en la falsedad de las tintas y en la pesadez del claro-oscuro, que trae siempre consigo la luz artificial", añade Galofre.