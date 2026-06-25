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Suben a 188 los muertos en Venezuela y a 1.520 los heridos tras los dos fuertes terremotos

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Caracas, 25 jun (EFE).- El número de fallecidos en Venezuela a causa de los dos terremotos del miércoles se elevó a 188 y el de heridos a 1.520, mientras se calcula que al menos 346 construcciones, como edificios, hospitales y centros comerciales, resultados afectadas, informó este jueves el presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), el chavista Jorge Rodríguez.

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