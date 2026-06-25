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El Cabildo de La Palma muestra toda su "solidaridad" con el pueblo venezolano, a quien le "tiende su mano"

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El presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, ha mostrado este jueves todo su "apoyo y solidaridad" con Venezuela tras los últimos acontecimientos sucedidos en el país.

"Lamentamos profundamente esto que está sucediendo, que parece que todas las cosas suceden al mismo tiempo, y son todas malas. Aquí vivimos el impacto de una catástrofe natural, de otro orden, y conocemos perfectamente cómo se pueden sentir. Todo nuestro apoyo y solidaridad", ha señalado en declaraciones ofrecidas a los medios.

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El presidente insular ha reconocido que, en la actualidad, existe "muy poca información fiable", con imágenes "impactantes" que "prevén lo peor" en Venezuela. Ha señalado que el Cabildo mantiene el "contacto permanente" con el Gobierno de Canarias y la viceconsejería de Acción del Exterior para ofrecer toda la ayuda que se precise.

"Mucho ánimo a todas las familias afectadas, y también a los equipos de rescate que están en este momento actuando. Quedamos a la espera de tener una información más concreta para podernos pronunciar", ha añadido.

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