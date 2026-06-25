Agencias

Se derrumba parte de la zona de prensa en el campo de entrenamiento de Suecia durante el Mundial

Guardar
Google icon
Imagen R7RI55N4VVGOXKFQSWFJZL4NDA

La tribuna provisional para los medios de comunicación en el campo de entrenamiento de la selección de Suecia, ubicado en Frisco, en Texas, durante el Mundial que se está disputando en Estados Unidos, Méxi oy Canadá, se derrumbó por algún falló durante las obras de renovación.

La tribuna se derrumbó sobre una zona que alberga una zona provisional para los medios de comunicación, pero nadie resultó herido porque el equipo no estaba entrenando en ese momento.

"Querían demoler algo, pero parece que se derrumbó en la dirección equivocada", declaró el director general de la selección, Stefan Pettersson, al periódico Aftonbladet. "Afortunadamente, nadie resultó herido. Deben de haber volado algo con explosivos, y algo salió mal en el proceso", agregó.

PUBLICIDAD

Los daños se detectaron cuando el equipo llegó al entrenamiento del miércoles, pero el seleccionador, Graham Potter, afirmó que no afectaron a la preparación para su último partido de la fase de grupos, que se disputará este jueves contra Japón. "Podemos utilizar todo el campo y el resto de instalaciones como antes", afirmó el técnico.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Banco Central de Brasil eleva la previsión de crecimiento para el país hasta el 2 %

Infobae

Redes sociales, el otro canal de los venezolanos para buscar a desaparecidos tras sismos

Infobae

RDC y Ruanda se comprometen a aplicar "plenamente" el acuerdo de paz en el este congoleño

Infobae

Investigan a un conductor por circular sobre el techo de su vehículo y dar positivo en alcohol

Investigan a un conductor por circular sobre el techo de su vehículo y dar positivo en alcohol

Caos y desolación en La Guaira, una ciudad destrozada por los derrumbes en Venezuela

Infobae