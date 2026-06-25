El Bayer Leverkusen anuncia la salida definitiva del lateral ecuatoriano Piero Hincapié al Arsenal

El defensa ecuatoriano Piero Hincapié se convirtió en jugador del Arsenal FC inglés, después de que el vigente campeón de la Premier League haya decidido ejercer la opción de compra que tenía sobre el futbolista del Bayer Leverkusen, según confirmó este jueves el club alemán.

El zaguero, que está disputando el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá con la selección de su país, jugará de nuevo la próxima temporada a las órdenes del técnico español Mikel Arteta después de haber estado como cedido la anterior campaña.

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Hincapié fue uno de los protagonistas de la gran temporada del Arsenal después de ser finalista de la Champions League, donde cayó en los penaltis contra el París-Saint Germain de Luis Enrique, y campeón de la liga doméstica de Inglaterra, donde la faceta defensiva fue la clave del éxito del club.

Según las informaciones de algunos medios de comunicación, el Bayer Leverkusen recibirá 52 millones de euros por el traspaso de Piero Hincapié, mientras que otras informaciones apuntan a que su salida no será la única en el combinado germano, ya que este podría estar cerrando el traspaso del internacional español Alejandro Grimaldo al Atlético de Madrid por 25 millones de euros.

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