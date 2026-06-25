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Infografías del jueves 25 de junio de 2026

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VENEZUELA TERREMOTO - Los dos terremotos de magnitudes 7,5 y 7,2 con epicentro en la ciudad de Yumare han dejado cientos de muertos y heridos en Venezuela. Se trata del sismo más fuerte registrado en el país en el último siglo.

VENEZUELA TERREMOTO - En Venezuela, la mayor actividad sísmica se concentra en una franja de unos 100 kilómetros de ancho que atraviesa los sistemas montañosos de los Andes, la Cordillera Central y la Cordillera Oriental, donde se ubican las principales fallas geológicas activas del país: Boconó, San Sebastián y El Pilar.

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PERÚ ELECCIONES - En su cuarto intento por alcanzar la Presidencia, la derechista Keiko Fujimori triunfa en las elecciones con una ventaja de 43.386 votos sobre su rival, el izquierdista Roberto Sánchez, con el 99,8 % del escrutinio. Perú espera la proclamación como presidenta electa, con miras a asumir el mandato el 28 de julio.

FÚTBOL MUNDIAL 2026 - Previa del partido del Mundial de fútbol entre las selecciones de Uruguay - España, el viernes 26 de junio.

FÚTBOL MUNDIAL 2026 - Previa del partido del Mundial de fútbol entre las selecciones de Noruega - Francia, el viernes 26 de junio.

FÚTBOL MUNDIAL 2026 - Previa del partido del Mundial de fútbol entre las selecciones de Colombia - Portugal, el sábado 27 de junio.

FÚTBOL MUNDIAL 2026 - Previa del partido del Mundial de fútbol entre las selecciones de Jordania - Argentina, el sábado 27 de junio.

CINE ESTRENO - La nueva película de DC Studios, ‘Supergirl’, llega a las salas de cine con una versión distinta de Kara Zor-El, la prima de Kal-El, ‘Superman’. Milly Alcock, Jason Momoa y Eve Ridley protagonizan la nueva cinta. EFE

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