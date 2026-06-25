Francia e Italia piden una cumbre internacional para seguir en el Líbano tras la FINUL

París, 25 jun (EFE).- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, coincidieron este jueves en la necesidad de convocar una cumbre internacional, con socios europeos y de la región de Oriente Medio, para seguir en el Líbano una vez concluya a comienzos de 2027 el mandato de la FINUL.

"Lo que nos gustaría hacer es lanzar una iniciativa internacional y, por tanto, una cumbre internacional en la que podamos involucrar a numerosos socios europeos y de la región", declaró Meloni durante la cumbre franco-italiana celebrada hoy en la localidad mediterránea de Antibes.

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La Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano (FINUL) está desplegada en el sur del Líbano desde 1978 y es considerada uno de los principales mecanismos de supervisión y estabilización en la frontera meridional del país.

Por su parte, Macron destacó que el deseo de París y Roma "es tener el mandato más claro, la misión más eficaz y la mayor cantidad de países posible en dicha coalición", en un contexto marcado por las negociaciones para alcanzar un acuerdo de paz entre el Líbano e Israel.

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"Nuestro objetivo es la soberanía libanesa y la integridad territorial del Líbano", añadió el presidente francés.

Para Meloni, "lo que ha faltado durante estos años ha sido un mandato claro y estructurado" que pueda ayudar a construir un futuro diferente" para el Líbano, país "absolutamente fundamental en la región de Oriente Medio".

La actual FINUL, encargada de vigilar la 'línea azul' entre el Líbano e Israel, cuenta con un despliegue de unos 10.500 cascos azules procedentes de casi 50 nacionalidades diferentes, además de cerca de 800 civiles.

España es el cuarto país que más aporta a la FINUL, con 650 militares.

En su declaración final conjunta, Macron y Meloni reafirmaron su compromiso de apoyar a las autoridades libanesas en sus esfuerzos por restablecer la plena soberanía del Estado sobre todo el territorio nacional, incluido el monopolio estatal de las armas y del uso legítimo de la fuerza.

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Con ese objetivo, ambos políticos respaldarán la creación, en otoño de 2026, de una misión conjunta de política de seguridad y defensa en el Líbano, que trabajará en coordinación con todos los actores pertinentes, entre ellos el Comité Técnico Militar para el Líbano, y será complementaria a las iniciativas bilaterales ya existentes en el país.

Asimismo, expresaron su firme apoyo a la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano y destacaron su papel esencial para consolidar los avances logrados tras el alto el fuego. Macron y Meloni señalaron además que evaluarán conjuntamente la situación una vez concluida la retirada de la FINUL, con vistas a liderar una coalición internacional destinada a respaldar al Líbano en ese nuevo contexto. EFE

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