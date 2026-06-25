El avance del tifón Mekkhala hacia el sur de Japón desata alerta meteorológica

Tokio, 25 jun (EFE).- El avance del tifón Mekkhala hacia el sur de Japón desató este jueves una alerta meteorológica en las islas de la prefectura de Okinawa, mientras la Agencia Meteorológica de Japón (JMA) espera que golpee este viernes, antes de dirigirse al norte y potencialmente unirse a la tormenta tropical Higos.

Mekkhala, que avanza con vientos de hasta 126 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 198 km/h, se encontraba a las 13:45 hora local (4:45 GMT) a unos 360 kilómetros al suroeste de la localidad de Naha, la capital de la prefectura de Okinawa, según la JMA.

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El séptimo tifón de este año en la terminología nipona desató un aviso por "condiciones climáticas severas", incluyendo lluvias torrenciales y fuerte oleaje, en Okinawa.

Varios distritos de la isla meridional de Kyushu, entre ellos Nagasaki, permanecen además en un estado de alerta de nivel cuatro sobre un máximo de cinco por el riesgo de avalanchas desatadas por las fuertes lluvias, indicando a los residentes de zonas de alto riesgo que se dirijan a refugios designados o a pisos superiores seguros.

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Paralelamente, la tormenta tropical Higos se encuentra actualmente sobre el mar de Filipinas con vientos de hasta 72 km/h, y se prevé que pierda fuerza en su avance hacia la costa oriental de Japón, donde podría llegar a sumarse a Mekkhala en forma de depresión tropical.

Los tifones son recurrentes en Japón, así como en Filipinas, el sureste de China y Taiwán durante la temporada estival y otoñal, cuando las aguas cálidas del océano Pacífico propician la formación de ciclones que, en ocasiones, provocan daños significativos e interrupciones en el transporte y las actividades económicas. EFE

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