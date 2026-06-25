Colate Vallejo-Nágera revela si está de nuevo enamorado tras su ruptura con Alejandra Conde

A principios de marzo salía a la luz que, después de más de un año de discreta relación y en plena guerra judicial contra Paulina Rubio por la custodia de su hijo Nicolás para que el menor pueda cumplir su deseo de vivir en España junto a su familia paterna, Colate Vallejo-Nágera y Alejandra Conde -hija de Mario Conde- habían puesto fin a su historia de amor debido al desgasta que habría producido el pasar tanto tiempo separados por los continuos viajes del empresario a Miami para estar con su niño, y a Badajoz para cumplir con sus compromisos profesionales como presidente del equipo de fútbol de la ciudad.

Y este domingo el programa 'Fiesta' aseguraba que se habría visto al ex de la cantante mexicana besándose con una guapa morena durante la celebración del ascenso del club pacense a Segunda RFEF después de una gran temporada en la que el hermano de Samantha Vallejo-Nágera se ha ganado el cariño y el respeto de la afición. Rumores de que podría volver a estar ilusionado en el amor que él mismo ha negado con una sonrisa en su reaparición en la segunda edición de los 'Beef Awards' que se han celebrado este miércoles en la plaza de toros de Las Ventas.

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"Bueno, yo cómplice con una mujer es bastante habitual, pero no, enamorado me encantaría, pero todavía no. No estoy preparado y estoy muy ocupado, la verdad es que he tenido últimamente muchos viajes" ha confesado, respondiendo en tono de broma a la pregunta de qué tiene que tener una mujer para conquistarle: "¿Qué no tiene que tener?" ha exclamado.

A la espera de que la Corte de Miami emita su sentencia sobre su juicio contra Paulina, Colate ha reconocido que "estoy muy contento, pero a ver qué pasa", dejando entrever que tiene esperanzas de que la jueza le de la razón y su hijo pueda vivir por fin en España con él.

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